“Rabat ocultó información”: por qué la oposición recurrió a Contraloría en medio de polémica por rebaja de condenas

Esto ocurre luego de que la Defensoría de la Niñez acusara que el Ministerio de Justicia no entregara antecedentes respecto de quienes recibieron el beneficio.

Parlamentarios de oposición anunciaron que recurrieron a Contraloría en medio de la polémica por la rebaja de condenas que recibieron 56 personas que cometieron delitos sexuales en contra de menores de edad.

La determinación ocurre luego de que la Defensoría de la Niñez acusara que el Ministerio de Justicia no respondió un oficio en el que solicitó antecedentes respecto de quienes recibieron el beneficio, pese a que ya se cumplió el plazo de cinco días establecido para entregar la información.

De esta manera, la oposición busca que la Contraloría intervenga y exija la entrega de toda la información relacionada con los decretos firmados por la cartera que lidera el ministro Fernando Rabat.

El diputado Raúl Soto señaló que “el daño ya está hecho, ya liberaron a estos delincuentes, revictimizaron a esos niños y sus familias. Hoy lo que corresponde es que entreguen toda la información para poder defenderlos como corresponde“.

“Hemos conocido por goteo y por la prensa, a través de investigaciones y filtraciones, algunos de estos documentos, pero oficialmente el Gobierno no los ha querido entregar“, agregó.

Por su parte, la diputada y presidenta del FA, Gael Yeomans, sostuvo que “primero tienen que saber que su agresor sexual anda dando vuelta por las calles“.

“Le estamos planteando a Contraloría que tiene que tomar cartas en el asunto y aplicar las sanciones correspondientes, porque el ministro Rabat ocultó información. Ese es el punto: el ministro Rabat ocultó información y hasta la fecha tenemos decretos que no se han transparentado. Además, no cumplió el plazo con la Defensoría de la Niñez”, cerró.