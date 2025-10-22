FOTOS – Inauguran el primer centro dedicado al rescate y cuidado de huemules en Chile

El primer centro exclusivo para huemules en Chile abre sus puertas en Las Horquetas, Aysén, para brindar atención médica y rehabilitación a esta especie en peligro de extinción.

En la localidad de Las Horquetas, cercana al Parque Nacional Cerro Castillo en la ciudad de Coyhaique, se inauguró el primer Centro de Rescate y Rehabilitación dedicado exclusivamente al cuidado de huemules en Chile, el ciervo más austral del planeta y una especie en peligro de extinción.

Esta iniciativa destaca por su enfoque colaborativo e interinstitucional, y tiene por objetivo poder ofrecer una respuesta concreta para la recuperación del huemul, cuya población se estima en apenas 1.500 ejemplares distribuidos en zonas fragmentadas de Chile y Argentina, lo que representa apenas un 1% de su número original.

El nuevo centro forma parte del proyecto Corredor del Huemul, una estrategia de conservación a gran escala liderada por la Fundación Rewilding Chile en conjunto con el Ministerio de Agricultura, CONAF y el SAG desde 2023. Esta iniciativa apunta a conectar distintas poblaciones del huemul a lo largo de la Cordillera de los Andes y fortalecer sus posibilidades de recuperación.

Ubicado en un terreno que anteriormente fue utilizado para la ganadería extensiva hasta 2019, y que luego fue adquirido por Rewilding Chile con fines de conservación, el centro ocupa 4,9 hectáreas. Su diseño permite brindar atención veterinaria especializada a huemules enfermos o heridos y cuenta con espacios adaptados para el manejo de los animales, instalaciones para el personal técnico y médico, y recintos diferenciados según las patologías que puedan presentar los ejemplares.

Foto: Fundación Rewilding Chile.

El área está completamente protegida por un cerco electrificado de casi un kilómetro, con doble nivel de seguridad, uno cercano al suelo y otro que alcanza una altura de hasta cinco metros, con el fin de impedir el ingreso de predadores y mantener un entorno seguro para los huemules en recuperación.

Principales amenazas y necesidad del centro

Los huemules del Parque Nacional Cerro Castillo y de otras zonas del sur de Chile enfrentan múltiples amenazas, entre ellas los ataques de perros asilvestrados, enfermedades transmitidas por el ganado doméstico, atropellos en caminos cercanos y la competencia con especies invasoras como el jabalí y el ciervo rojo. Algunas de estas amenazas provocan heridas, infecciones o afecciones graves, las cuales ahora podrán ser tratadas directamente en este nuevo centro.

La creación del recinto responde a una necesidad urgente de disponer de un lugar especializado donde se pueda recibir y tratar adecuadamente a huemules afectados, para luego reintegrarlos a su entorno natural. Incluso animales provenientes de otras regiones podrán ser derivados al centro si lo requieren.

Foto: Fundación Rewilding Chile.

La Región de Aysén, y en particular el Parque Nacional Cerro Castillo, es clave para la supervivencia del huemul, ya que allí habita cerca del 10% de la población total de esta especie, con al menos 118 individuos. Sin embargo, también es una zona donde las amenazas son frecuentes porque solo la Carretera Austral, que cruza 25 km del parque, representa un serio riesgo de atropellos. Además, los antecedentes históricos de actividad ganadera, que incluyó el pastoreo intensivo y la construcción de cercos, alteraron profundamente el hábitat de este ciervo, facilitando también la transmisión de enfermedades como la Linfoadenitis Caseosa (LAC), provocada por la bacteria Corynebacterium pseudotuberculosis.

Un esfuerzo interinstitucional

El trabajo conjunto entre Fundación Rewilding Chile, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la CONAF ha sido fundamental para dar vida a este centro.

Según datos del SAG, entre 2011 y 2022 se realizaron 143 intervenciones con huemules, donde más del 52% de los casos involucraron cuadros clínicos vinculados a ataques de perros, heridas o infecciones. Además, cerca del 44% de esas acciones se orientaron a recolectar información sanitaria valiosa para la conservación de la especie.

Con este nuevo centro, se da un paso clave en la protección del huemul, símbolo del escudo nacional y parte esencial del patrimonio natural de Chile.