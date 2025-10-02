Marcas, celebridades y Nathy Peluso: todo lo que dejó el Falabella Fashion Live

Cerca de 1.000 personas asistieron de forma presencial y más de 25.000 se conectaron vía streaming, confirmando a este debut como la nueva cita anual que conectará a nuestro país con las tendencias y estilos del mundo.

Fashion Live es el nombre del evento inédito organizado por Falabella y que buscará cada año convertir a Santiago en la capital de la moda tras reunir las mejores marcas de Chile y otras inéditas de Europa, colaboraciones locales y celebridades de toda la región.

Fueron cerca de mil personas las que fueron parte de la cita que incluyó una green carpet, celebridades, cuatro pasarelas temáticas y un show musical internacional con transmisión en vivo que estuvo a cargo de Nathy Peluso.

Ahí pudimos ver marcas exclusivas europeas, la mayoría por primera vez en Chile, como The Are, Byan Concept, Nurrk.es, Laagam, Yuxus, One Dilema e Himba Collection, entre otras, las que estarán disponibles en un corner especial de Falabella en Parque Arauco a partir del próximo 5 de octubre.

A ellas se sumó el diseño nacional con un adelanto de la cuarta colección de Ropero Paula, lo nuevo de Javiera Jordán, las propuestas de Paula Mekis para Basement y marcas como MUTH y María Mía, las que se inspiraron en un espíritu primaveral que marcó el tono de la noche y adelantó las tendencias de la temporada.

Magdalena Jiménez, Directora de Caza Moda quienes trabajaron junto a Falabella en el desarrollo del mega evento, comentó que “este Fashion Live Falabella fue sin duda una experiencia única e irrepetible. Se trata del evento de este tipo más grande que se ha hecho en Chile con más de 70 modelos en la pasarela, mostrando al mismo tiempo todas las tendencias internacionales de la temporada”.

El show de Nathy Peluso y los rostros del Falabella Fashion Live

Uno de los momentos más sorpresivos del evento fue la presentación de Nathy Peluso, cantante, compositora y performer argentina reconocida internacionalmente por su estilo vanguardista que fusiona géneros como hip hop, soul, trap y ritmos latinos.

Su show transformó la pasarela en un verdadero concierto en vivo, aportando una energía que reforzó el carácter cultural y global del evento.

La llegada de los invitados también fue parte del espectáculo. La green carpet, conducida por Francisca García-Huidobro y Marcelo Marocchino, dio el puntapié inicial al evento y se convirtió en el escenario perfecto para mostrar los looks de la temporada. Entre los primeros en desfilar estuvieron los influencers españoles María de Jaime y Tomás Páramo. El actor chileno Jorge López, reconocido por su carrera internacional, también fue uno de los más fotografiados de la noche, llegando en Maserati y reforzando el glamour de la alfombra.

Desde Chile, el squad Falabella de Chile, Perú y Argentina: María Pía Copello, Anahí de Cárdenas, Paula Lamarque y Pamela Pizzoleo compartieron protagonismo con rostros icónicos de la escena local como Raquel Argandoña, Carola de Moras y Pangal Andrade, además de figuras del espectáculo como Juanita Ringeling, Constanza Mackenna, Vanesa Borghi, Matías Assler y Juan Yarur, quienes marcaron tendencia con sus elecciones de estilo.

El backstage estuvo animado por Tita Ureta, quien llevó la experiencia detrás de escena al público en tiempo real. La propuesta Live del Fashion Live llevó la experiencia más allá del lugar físico, con la transmisión completa por streaming en las redes sociales de Falabella, permitiendo que miles de personas lo vivieran en tiempo real desde cualquier lugar. Además, las creadoras del podcast Así Tal Cual, Tere Durruty y Josefina Cofré, participaron como invitadas especiales, aportando su estilo y personalidad a la experiencia.}

“Con la primera edición del Falabella Fashion Live buscamos marcar un antes y un después en la industria de la moda en Chile. Nuestro objetivo es posicionar al país como un referente de estilo en Latinoamérica y convertir este encuentro en evento icónico anual, que conecte el talento local con figuras internacionales y ofrezca experiencias que inspiren y acerquen la moda a todas las personas, junto con traer siempre las mejores marcas a nuestros clientes”, comentó Tatiana Riesle, gerenta de Marketing de Falabella.