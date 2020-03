Asesinan a Luis Alfonso Mendoza, voz de doblaje de “Gohan” en Dragon Ball Z

Este 29 de febrero se confirmó la muerte de Luis Alfonso Mendoza, conocido actor de doblaje mexicano y que le daba vida al personaje de “Gohan” en Dragon Ball Z.

Medios mexicanos confirmaron la devastadora noticia, detallando que falleció tras estar en medio de una balacera junto a su esposa y su cuñado. Hasta el momento, se desconocen las circunstancias de estos hechos y el contexto de su muerte.

El primer reporte de esta lamentable hecho provino de la comunidad Yo También Apoyo el Doblaje Mexicano, donde el gremio de actores difundió la noticia de la muerte de Luis Alfonso Mendoza.

La noticia de la partida del maestro Luis Alfonso Mendoza fue algo que consternó a todos, y a nosotros como grandes… Posted by Yo tambien apoyo el doblaje mexicano on Sunday, March 1, 2020

Mario Castañeda, quien es conocido por ser la voz de “Goku” en la misma saga de la serie animada, lamentó la muerte de su amigo y compañero de trabajo.

“Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás Luis Alfonso… Que alguien me lo explique…! Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años”, expresó a través de su cuenta de twitter.

Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás Luis Alfonso… Que alguien me lo explique…! Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años… Ayer fue un día triste… — Mario C Castañeda P. (@ccp_mario) March 1, 2020

Mendoza fue reconocido por ser la voz de Gohan de adolescente y adulto en Dragon Ball Z, además de darle vida a Daniel Larusso en la saga Karate Kid y el Conde Pátula. Otros de sus personajes destacados fueron Leonardo en Las Tortugas Ninja y Edward en El campamento de Lazlo. Asimismo, era la voz latina de Sheldon Cooper en The Big Bang Theory.