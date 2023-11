Impreso o a través de QR: ¿Cómo obtener el texto de la nueva propuesta constitucional?

14 de Noviembre de 2023

La propuesta de nueva Constitución se votará el próximo 17 de diciembre y desde el Gobierno anunciaron una campaña de difusión, al igual que durante el proceso anterior.

Tras ocho meses de trabajo, el pleno del Consejo Constitucional aprobó la propuesta de nueva Constitución, texto que fue entregado hace una semana al presidente Gabriel Boric. En aquella instancia, el mandatario aseguró que desde el Ejecutivo se preocuparían de informar a la población para un voto consciente.

La nueva propuesta constituyente será sometida a un plebiscito nacional el próximo domingo 17 de diciembre. En esta instancia el voto es obligatorio y de no asistir a sufragar se arriesgan multas de entre $31.000 y $180.000.

¿Dónde puedo leer la nueva propuesta constitucional?

Desde la Secretaría General de Gobierno (Segegob) se habilitó un código QR que permite el acceso a la propuesta de nueva Constitución de manera digital.

Además, desde el Gobierno aseguraron que realizarán una campaña de entrega de textos impresos a lo largo de Chile sumada a una campaña comunicacional.

Para descargar la propuesta usando el código QR debes escanearlo con tu celular y seguir el enlace al sitio web Chilevotainformado.cl.

Luego, debes pinchar el recuadro “Descarga la nueva propuesta constitucional aquí”. Una vez completada la descarga, podrás leer el documento de 182 páginas con la nueva propuesta constitucional.

Previo a esta medida, el Ejecutivo fue duramente criticado por la ex presidenta Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, quien acusó una falta de “acceso” a la propuesta.

“En cada lugar que he recorrido estos días me han reclamado que no hay copias de la propuesta constitucional. En regiones no están disponibles en quioscos, no se reparten, no hay nada (…) La ministra (Camila) Vallejo dijo que cumplirían con el deber de informar. Meses tuvieron para prepararse, lo mínimo es poner las copias al acceso de todos, desde ya”, declaró la militante del Partido Republicano.

Anterior a esta interpelación, la ministra Camila Vallejo se refirió al tema en octubre, adelantando que desde la Segegob se pusieron en marcha dos licitaciones relacionadas a la campaña informativa del Plebiscito de Salida, una para adquirir el documento y otra para hacer su difusión.

“A nosotros nos corresponde informar con prescindencia, no marcando postura ni a favor ni en contra, y lo que estamos haciendo, como lo hicimos la vez pasada, es solicitar recursos para poder financiar una campaña informativa (…) Nosotros tenemos que cumplir plazos legales, el uso de recursos públicos tiene que visarlos la Contraloría, y luego nosotros abrimos las bases de licitación. La agencia la adjudicamos lo más rápido posible”, declaró la autoridad en CNN Chile.

Puedes acceder al documento de la nueva propuesta constitucional pinchando aquí o en el documento a continuación: