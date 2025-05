Si aún no tienes claro qué regalarle a tu mamá, revisa estos 10 panoramas para celebrar y regalonear a madre como se merece.

Este fin de semana se conmemora el Día de la Madre en Chile, una ocasión ideal para disfrutar de diversos panoramas con mamá.

Es por ello, que durante este sábado 10 y domingo 11 de mayo, se realizarán diversas actividades pensadas para disfrutar junto a ella.

Panoramas en el Día de la Madre: revisa 10 actividades para sorprender a mamá

Mercado Paris Londres

La nueva versión del Mercado Paris Londres se realizará este sábado 10 y domingo 11 de mayo, desde las desde las 12:00 hasta las 20:00 horas. Ahí podrás disfrutar de música en vivo, food truks y una gran feria de emprendedores.

El objetivo de la actividad es fomentar la conexión entre los habitantes y el comercio local, impulsando el desarrollo cultural, social y económico del sector.

Revisa más información HACIENDO CLIC ACÁ.

Planetario USACH

Este domingo 11 de mayo las entradas a Planetario USACH tendrán un precio especial para las mamás, que será de tan solo $1 (una mamá por grupo familiar).

La promoción no es válida para Pink Floyd por el Universo. Esta es la cartelera del domingo 11 de mayo:

11.00 horas: Bot y Lu: Misión H20

12.00 horas: Una de piratas

13.00 horas: Bot y Lu: Escape del Agujero Negro

15.00 horas: 3, 2, 1 Despegue!

16.00 horas: Sistema Solar

Compra tus entradas en ESTE LINK.

Pimpinela en Chile

El dúo formado por los hermanos Lucía y Joaquín Galán se presentará en el Gran Arena Monticello este sábado 10 y domingo 11 de mayo con su show titulado Noticias del Amor.

Compra tus entradas en ESTE LINK.

Feria AchiBo

Para todos los amantes de las plantas, este sábado 10 de mayo desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.

Esta actividad está pensada en el cuidado de los bonsáis, donde encontrarás talleres, charlas, trabajos en vivo y subasta de árboles.

Este panorama es con entrada es liberada.

Sheraton Santiago

Sheraton Santiago celebrará el Día de la Madre con este increíble panorama que incluye un exquisito brunch preparado para la ocasión.

El encuentro tendrá lugar el domingo 11 de mayo desde las 13:00 horas en el elegante Salón San Cristóbal, donde los asistentes podrán disfrutar de una experiencia gastronómica cuidadosamente diseñada por el equipo culinario de Sheraton Santiago.

Para más información y reservas, está disponible el contacto directo al +56 9 8818 9545 o

vía correo electrónico a panoramas@sheraton-scl.cl.

Feria Vino y Pisco

Este panorama se realizará el 9 y 10 de mayo en el Novo Hotel de Vitacura. La cita contará con más de 40 marcas, catas de pisco y vino, clases magistrales de gastronomía y DJs en vivo.

Revisa más información en ESTE LINK.

Brunch especial en CentroParque.

Celebra el Día de la Madre con un brunch especial en CentroParque este domingo 11 de mayo te esperamos para disfrutar de un brunch all you can eat.

Este incluirá:

Estación saludable y frutas frescas.

Tablas de quesos y charcutería premium.

Desayunos calientes y platos gourmet.

Postres como tiramisú y crème brûlée.

Jugos naturales, café, bebidas y aperitivos.

Música en vivo, sorpresas y el mejor ambiente para celebrar en familia.

Pretenders en el Movistar Arena

La icónica banda anglo-estadounidense Pretenders, conocida por sus inolvidables soundtracks y su fusión de punk, new wave y pop británico, llega al Movistar Arena este 10 de mayo como parte de su Latin America Tour 2025.

Compra tus entradas en ESTE LINK.

Casona Tarapacá

La Casona Tarapacá ofrecerá un panorama perfecto para el Día de la Madre. La jornada comienza el sábado 10 de mayo a las 12:00 horas con un recorrido por el parque junto a una degustación especial de cuatro vinos de la línea Gran Reserva Tarapacá: Sauvignon Blanc, Edición 150 años, Etiqueta Negra y Etiqueta Azul.

Reserva tus entradas en este correo: toursvt@tarapaca.cl.

Actividades en Ñuñoa

Este sábado 10 y domingo 11 de mayo, la Municipalidad de Ñuñoa invita a toda la comunidad a sumarse a una emotiva celebración del Día de la Madre.

La actividad principal se desarrollará en calle Guillermo Mann, entre Av. Pedro de Valdivia y Marathon, desde las 11:00 horas.

Habrá música en vivo, ferias, servicios gratuitos, gastronomía y actividades pensadas para todas las edades.

Revisa más información en ESTE LINK.