¿Quiénes pueden votar y quiénes no en las Primarias Presidenciales 2025?

Esta jornada eleccionaria no está dirigida a la totalidad de los más de 15 millones de ciudadanos que usualmente pueden votar, sino que a un grupo en particular.

Este domingo 29 de junio se realizarán las Elecciones Primarias Presidenciales 2025 del pacto Unidad por Chile, por lo que surge la interrogante sobre quiénes pueden votar y quiénes no en estos comicios.

De acuerdo a la Ley 20.640, que establece el sistema de elecciones primarias en el país, esta jornada eleccionaria no está dirigida a la totalidad de los más de 15 millones de ciudadanos que usualmente pueden votar, sino que a un grupo en particular.

Esto se debe a que, al tratarse de una votación interna de un bloque político específico, solo pueden participar ciertos sectores del padrón, aunque también se permite la participación de personas independientes no afiliadas a partidos políticos.

¿Cuándo y qué se vota?

Fecha: Domingo 29 de junio de 2025.

Qué se vota: Se elegirá al candidato presidencial del pacto Unidad por Chile (coalición oficialista que agrupa al Frente Amplio, Partido Socialista, Partido Radical, Partido Liberal, PPD, PC, Acción Humanista y FRVS) .

Quiénes son los candidatos de las Primarias Presidenciales

La papeleta para las primarias del pacto Unidad por Chile, que se utilizará el domingo 29 de junio, incluirá únicamente los cuatro precandidatos del oficialismo, en el siguiente orden según Servel:

Opción 1 – Gonzalo Winter Etcheberry (Frente Amplio).

Opción 2 – Jeannette Jara Román (Partido Comunista / Acción Humanista).

Opción 3 – Carolina Tohá Morales (Socialismo Democrático – PPD, PS, Liberal, Radical).

Opción 4 – Jaime Mulet Martínez (Federación Regionalista Verde Social).

¿El voto en las primarias es obligatorio?

No, en estas Elecciones Primarias el voto es voluntario, por lo que quienes decidan no participar no recibirán ninguna multa. En cambio, en la primera vuelta presidencial de noviembre y en la eventual segunda vuelta del 14 de diciembre, el sufragio sí será obligatorio para todos los habilitados.



La única excepción en estas primarias son las personas que fueron designadas como vocales de mesa o miembros del colegio escrutador, quienes sí están legalmente obligados a presentarse.

¿Quiénes pueden votar?

Pueden participar en las primarias del pacto Unidad por Chile los ciudadanos independientes, es decir, quienes no están afiliados a ningún partido político, además de los militantes de las colectividades que se inscribieron oficialmente para este proceso.

Entre los partidos que forman parte del pacto y cuyos militantes están habilitados para votar se encuentran:

Frente Amplio.

Partido Comunista (PC).

Acción Humanista (AH).

Partido por la Democracia (PPD).

Partido Liberal (PL).

Partido Radical (PR).

Partido Socialista (PS).

Federación Regionalista Verde Social (FRVS).

¿Quiénes no pueden votar?

Los militantes de partidos que no participaron en la inscripción de candidaturas dentro del pacto oficialista. Esto incluye a partidos de oposición como:

UDI, Renovación Nacional y Evópoli (Chile Vamos)

Partido Republicano

Partido Libertario

Partido Social Cristiano

Demócratas

Amarillos por Chile

Partido de la Gente (PDG)

También están fuera del proceso los miembros de algunos partidos de izquierda no oficialista como:

Partido Humanista

Partido Popular

Partido Igualdad

Además, no pueden votar las personas que tengan suspendido su derecho a sufragio por razones legales específicas, como: