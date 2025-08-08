Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025: conoce los tres pagos disponibles, montos y beneficiarios

Además del alivio económico, el objetivo es permitir que las familias puedan disfrutar de las celebraciones patrias sin afectar su presupuesto mensual.

Con la llegada de septiembre, también se acerca el pago uno de los beneficios más esperados por muchos trabajadores, el aguinaldo de Fiestas Patrias 2025.

Esta ayuda busca entregar un apoyo económico adicional a ciertos grupos de la población durante el mes en que se celebran las tradiciones nacionales.

Junto a ello, cabe señalar que estos aportes no requieren postulación, ya que se asignan de manera automática a quienes cumplan con los requisitos establecidos por ley.

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025: conoce los montos y beneficiarios

Aguinaldo para pensionados

Como todos los años, el Estado realiza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para todas las personas pensionadas que cumplan algunos requisitos.

¿Quiénes reciben el aguinaldo de Fiestas Patrias 2025?

Pensionados o pensionadas del Instituto de Previsión Social (IPS) que tengan una Pensión Garantizada Universal (PGU) o una Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).

Pensionados o pensionadas del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

Pensionados o pensionadas de las leyes de Exonerados Políticos, Ley Nº 19.234.

Pensionados o pensionadas de las Mutualidades de Empleadores de la Ley Nº 16.744.

Pensionados o pensionadas de las ex cajas de previsión y ex Servicio de Seguro Social (actualmente IPS).

Pensionados o pensionadas de reparación: Ley Nº 19.123 (Rettig) y Ley Nº 19.992 (Valech).

Pensionados o pensionadas de AFP o compañías de seguro que, al 31 de agosto de 2023, además reciben el beneficio de PGU, el Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez) o pensiones mínimas con Garantía Estatal.

Beneficiarios y beneficiarias del Subsidio de Discapacidad.

El ISP precisó que en 2025 el monto del aguinaldo alcanza los $25.280 por cada receptor, el que se verá aaumentado en $12.969 por cada familiar acreditado al 31 de agosto de 2025.

Aguinaldo para trabajadores del sector público

El aguinaldo para trabajadores del sector público es un beneficio que se entrega cada año en el mes de septiembre, con motivo de las Fiestas Patrias.

¿Qué trabajadores lo reciben?

Para recibir el monto total destinado a las celebraciones dieciocheras, el trabajador debe desempeñarse en algún servicio fiscal como por ejemplo:

Universidades estatales.

Municipalidades.

Establecimientos de educación parvularia financiados por la Junji.

Corporaciones de Asistencia Judicial.

Tribunales tributarios y aduaneros.

Trabajadores de empresas y entidades del Estado que no negocien colectivamente.

Asistentes o profesionales de la educación pública.

Astilleros y Maestranzas de la Armada.

Sectores de la Administración del Estado que hayan sido traspasados a las municipalidades.

Establecimientos particulares de enseñanza subvencionados por el Estado.

Establecimientos de Educación Técnico Profesional.

Los montos son los siguientes:

$88.667: para quienes registren en su liquidación de sueldo de agosto un ingreso igual o inferior a $1.025.622.

$61.552: para aquellos cuyo sueldo en agosto sea superior a $1.025.622.

Aguinaldo en el sector privado

A diferencia del sector público, en el sector privado el aguinaldo de Fiestas Patrias no está establecido como un derecho legal obligatorio. Sin embargo, existen ciertas condiciones en las que los trabajadores sí pueden exigir su pago.

Esto ocurre cuando el aguinaldo está incluido en el contrato de trabajo individual o si forma parte de un contrato colectivo vigente. En esas situaciones, el beneficio se considera un derecho adquirido, por lo que la empresa está obligada a cumplir con el pago, tal como se establece en los términos acordados.