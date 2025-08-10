Permite ubicar a los dueños por wsp: municipio entregará cinco mil GPS gratis para mascotas

La Municipalidad de La Florida, a través de su corporación de fomento, lanzó el proyecto CO.RA.GE, el que entrega un GPS gratis que funciona como un dispositivo colgante tipo collar con tecnología QR y NFC diseñado para facilitar la geolocalización de mascotas y reducir su extravío.

Este dispositivo no requiere instalar aplicaciones y promueve la tenencia responsable, algo especialmente relevante considerando que La Florida lidera en número de perros inscritos a nivel nacional y se ubica tercera en cantidad de gatos.

El proyecto fue desarrollado en alianza con MasterCat y la Fundación Vida de Gatos, con el objetivo de mejorar la seguridad de los animales mediante tecnología accesible.

Como primer paso, se entregaron 200 colgantes QR/NFC de forma gratuita previa inscripción, dando inicio oficial a esta campaña comunal. La meta es distribuir 5 mil collares inteligentes antes de que termine 2025.

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, destacó el enfoque de la comuna en brindar herramientas concretas para cuidar a las mascotas.

“Siempre he dicho que tener una mascota es una alegría, pero también una gran responsabilidad. Por eso diseñamos un dispositivo que permite encontrar a una mascota perdida e, incluso, ubicar a su dueño en casos de maltrato animal. Aprovechamos una herramienta tan cercana como WhatsApp para conectar a los vecinos con sus animales”, señaló el edil.

¿Cómo funciona el collar CO.RA.GE?

Cuando una mascota se pierde, cualquier persona que la encuentre puede escanear el código QR o acercar su celular con tecnología NFC al colgante.

Esto permite acceder a una ficha con información clave como el nombre del animal, datos médicos importantes (vacunas, alergias, etc.) y el contacto de su responsable.

Además, el dueño recibe una notificación inmediata con la ubicación exacta donde fue escaneado el dispositivo, lo que agiliza el reencuentro.

Principales ventajas del dispositivo: