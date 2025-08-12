Enel anuncia cortes de energía en 11 comunas de la RM este martes: revisa los sectores afectados

En caso de que la suspensión del servicio afecte a personas electrodependientes, la empresa habilitó un número de emergencias.

Enel, la empresa responsable de gran parte de la distribución eléctrica en la Región Metropolitana (RM), informó que este martes 12 de agosto se llevará a cabo un corte de energía en distintos sectores de Santiago.

Como parte de sus labores habituales de mantenimiento, la compañía realiza estas interrupciones programadas con el fin de optimizar el servicio y garantizar una mejor calidad en el suministro eléctrico.

Desde Enel informaron que “los cortes de luz programados son comunicados con antelación para que los usuarios puedan organizar sus actividades”.

Si deseas confirmar si tu domicilio se encuentra en una de las comunas afectadas por los cortes de energía, puedes ingresar tu dirección en el buscador habilitado por Enel HACIENDO CLIC ACÁ. Allí encontrarás toda la información específica que necesitas.

Durante esta jornada, las comunas que se verán afectadas por la suspensión del suministro son Lampa, Las Condes, Ñuñoa, Peñalolén, Pedro Aguirre Cerda, Maipú, La Florida, La Reina, Renca, Quilicura y Huechuraba.

Junto a ello y en caso de que la suspensión del servicio afecten directamente a personas electrodependientes, puedes comunicarte a los siguientes números para recibir asistencia: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

Lampa: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Ñuñoa: desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Peñalolén: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Pedro Aguirre Cerda: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Maipú: desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

La Florida: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

La Reina: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Las Condes: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Renca: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Quilicura: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Huechuraba: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.