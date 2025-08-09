La interrupción del suministro eléctrico se extenderá por al menos siete horas en algunas zonas específicas.

La empresa Enel anunció que este sábado 9 de agosto se realizarán nuevos cortes de luz de energía en siete comunas de Santiago.

De acuerdo con lo informado por la compañía, la interrupción del suministro eléctrico se extenderá por al menos siete horas en algunas zonas específicas.

Además, Enel explicó a través de su sitio web que “los cortes programados se informan con anticipación para que los clientes puedan planificar sus actividades con tiempo”.

Si deseas verificar si tu domicilio se verá afectado por estos cortes, puedes ingresar tu dirección en el buscador habilitado por Enel en ESTE ENLACE, donde encontrarás toda la información necesaria.

Anuncian cortes de luz en Santiago: estas son las comunas afectadas este sábado

Quilicura: De 10:00 horas 16:00 horas

La Florida: De 10:00 horas 16:00 horas

Ñuñoa: De 10:00 horas 17:00 horas

Providencia: De 10:30 horas 16:30 horas

La Reina: De 10:30 horas 16:30 horas

San Miguel: De 11:00 horas a 17:00 horas

Estación Central: De 14:00 horas 17:30 horas

Junto a ello y en caso de que la suspensión del servicio afecten directamente a personas electrodependientes, puedes comunicarte a los siguientes números para recibir asistencia: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.