Lluvias en Santiago este viernes: revisa el horario y duración de las precipitaciones

Los expertos advirtieron sobre la posibilidad de tormentas eléctricas en algunos sectores de la capital, por lo que recomendaron a la población tomar precauciones.

Este viernes 15 de agosto, Santiago volverá a recibir lluvias tras varios días de clima seco. Según los pronósticos meteorológicos, las precipitaciones estarán asociadas a un sistema frontal que se desplazará desde el sur del país, acompañado de un río atmosférico, lo que aumentará la intensidad del evento.

Los efectos de este fenómeno podrían sentirse desde la tarde del jueves desde las 17:00 horas con lluvias intermitentes que se mantendrán hasta el sábado 16 de agosto.

Además, los expertos advirtieron sobre la posibilidad de tormentas eléctricas en algunos sectores de la capital, por lo que recomendaron a la población tomar precauciones, especialmente en la conducción y planificación de actividades al aire libre.

Según indicó el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, este jueves se desarrollará la vaguada costera en el litoral y se producirá el ingreso de un núcleo frío en altura, o baja presión a Santiago, lo que va a aportar humedad a esa nubosidad que abarcará parte del centro y centro norte del país.

Debido a lo anterior, la mañana del viernes en Santiago se registrarán “lloviznas, mezclada con niebla y neblina, mientras que habrá caída de nieve en la cordillera”, anunció el experto.

Sepúlveda explicó que “durante la tarde del viernes existe la posibilidad de chubascos irregulares, ya que en áreas de la precordillera y cordillera podrían acumularse más de ocho milímetros de lluvia”. Sin embargo, también advirtió que algunas zonas pobladas de Santiago podrían recibir apenas una llovizna leve.

En tanto, Iván Torres, meteorólogo de TVN, precisó que este viernes podrían caer entre dos y cuatro milímetros de lluvias en Santiago.

“A medida que pasan los días, esto yo lo veo cada vez más débiles, pero para el valle”, dijo Torres.

El especialista señaló que este evento climático será breve y que no se esperan grandes lluvias para el día sábado.

Según el informe de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el 16 de agosto estará caracterizado por cielo parcialmente nublado. Ese día, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 5°C y una máxima de 17°C en horas de la tarde.

En cuanto al domingo, se anticipa una jornada con clima moderadamente cálido, con temperaturas que podrían alcanzar los 20°C.