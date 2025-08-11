Reunión de urgencia de la Unión Europea: la búsqueda de la inclusión de Ucrania en la charla de Trump y Putin

Esta jornada la Unión Europea (UE) celebró una reunión de urgencia donde se anunció que se reunirán el presidente estadounidense, Donald Trump, su homólogo ucraniano Volodimir Zelensky y los líderes de países europeos —de la OTAN y la propia UE—, para discutir la invasión rusa de Ucrania. El encuentro se llevará a cabo el miércoles, dos días antes de la crucial reunión de Trump con Vladimir Putin.

La cumbre consideró a todos los ministros del bloque de Relaciones Exteriores, con el fin de intentar influir en las negociaciones previstas para el viernes en Alaska entre Trump y Putin sobre la guerra en Ucrania. La cita eleva temores de un acuerdo en detrimento de Kiev, sobre todo luego del descontento del mandatario republicano con Zelensky por descartar concesiones territoriales a Rusia.

Según anunció el vocero del canciller alemán, Stefan Konelius, las “conversaciones” acordadas por iniciativa de Berlín en la reunión de urgencia de la Unión Europea, se centrarán en “los preparativos para posibles negociaciones de paz“. La presencia de Zelensky en las conversaciones no aparece de forma explícita, a pesar de que es el gran objetivo de la UE.

Asuntos “relacionados con las reivindicaciones territoriales y las garantías de seguridad“, así como posibles “acciones adicionales” para “ejercer presión sobre Rusia” también formarán parte de la agenda con el mandatario estadounidense.

Durante esta jornada Trump aseguró que espera tener una “conversación constructiva” con su homólogo ruso. “Voy a hablar con Vladimir Putin y le diré: Tienes que ponerle fin a esta guerra“, indicó en una rueda de prensa celebrada en la Casa Blanca.

Por su parte, la alta representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, también recrudeció su discurso contra el Kremlin: “Mientras Rusia no haya aceptado un alto el fuego total e incondicional, ni siquiera deberíamos discutir ninguna concesión. Nunca ha funcionado en el pasado con Rusia, y no funcionará con Putin hoy”.