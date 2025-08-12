Esta plataforma forma parte del programa Brecha Digital Cero, una iniciativa del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que busca reducir las desigualdades en acceso digital a lo largo del país.

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) lanzó una nueva plataforma digital llamada Registro Nacional de Conectividad, diseñada para que las personas puedan consultar qué empresas de telecomunicaciones ofrecen servicios de Internet en su domicilio o sector.

Además de ser una herramienta útil para los usuarios, también permitirá al Estado orientar mejor las políticas públicas e inversiones en zonas con menor acceso a conectividad.

Durante la presentación, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, explicó que la finalidad principal de esta plataforma es entregar información clara y accesible para que cada persona pueda saber qué proveedores operan en su dirección.

El funcionamiento del sistema es muy sencillo, ya que solo hay que ingresar una dirección completa (región, comuna, calle y número) para que el portal muestre qué compañías ofrecen servicios de Internet fijo o móvil en esa zona. También permite acceder directamente al sitio web de cada proveedor para revisar los planes disponibles.

¿Qué proveedor de Internet llega a tu dirección?: Averígualo aquí con un simple paso