La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) lanzó una nueva plataforma digital llamada Registro Nacional de Conectividad, diseñada para que las personas puedan consultar qué empresas de telecomunicaciones ofrecen servicios de Internet en su domicilio o sector.
Además de ser una herramienta útil para los usuarios, también permitirá al Estado orientar mejor las políticas públicas e inversiones en zonas con menor acceso a conectividad.
Durante la presentación, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, explicó que la finalidad principal de esta plataforma es entregar información clara y accesible para que cada persona pueda saber qué proveedores operan en su dirección.
El funcionamiento del sistema es muy sencillo, ya que solo hay que ingresar una dirección completa (región, comuna, calle y número) para que el portal muestre qué compañías ofrecen servicios de Internet fijo o móvil en esa zona. También permite acceder directamente al sitio web de cada proveedor para revisar los planes disponibles.
¿Qué proveedor de Internet llega a tu dirección?: Averígualo aquí con un simple paso
- Ingresar la dirección: El usuario debe completar los campos con su región, comuna, calle y número exacto para realizar la búsqueda A ESTE LINK.
- Ver cobertura disponible: Una vez ingresados los datos, el sistema despliega un mapa interactivo donde se muestra la cobertura en la zona, detallando qué empresas ofrecen Internet fijo (fibra óptica o cable módem) y móvil (3G, 4G o 5G).
- Consultar detalles: Se puede revisar información específica de cada proveedor y acceder a sus páginas web, donde están disponibles los planes, precios y condiciones, lo que facilita la comparación entre opciones.