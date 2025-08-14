¿Cuándo se paga el aguinaldo de Fiestas Patrias para funcionarios públicos?

Esta ayuda económica se paga a funcionarios activos de organismos públicos y su monto varía según el nivel de ingresos de cada trabajador.

El aguinaldo de Fiestas Patrias es un beneficio económico que el Estado entrega cada año a los funcionarios público, con el objetivo de apoyar sus gastos durante las celebraciones de septiembre.

Esta ayuda económica se paga a funcionarios activos de organismos públicos, docentes, personal de salud y otros servicios estatales, mientras que su monto varía según el nivel de ingresos de cada trabajador.

De acuerdo a la Ley 21.724, que otorga un reajuste general de las remuneraciones de los funcionarios públicos, todos quienes trabajen en un organismo estatal al 31 de agosto de 2025, en cargo de planta o contrata, recibirán su aguinaldo el mes de septiembre.

De acuerdo a lo anterior, los montos son los siguientes:

$88.667 para trabajadores públicos cuya remuneración líquida de agosto de 2025 sea igual o inferior a $1.025.622.

para trabajadores públicos cuya remuneración líquida de agosto de 2025 sea igual o inferior a $1.025.622. $61.552 para trabajadores públicos cuya remuneración líquida de agosto de 2025 supere los $1.025.622.

¿Qué trabajadores reciben el aguinaldo de Fiestas Patrias 2025?

Para recibir el monto total destinado a las celebraciones dieciocheras, el trabajador debe desempeñarse en algún servicio fiscal como por ejemplo:

Universidades estatales.

Municipalidades.

Establecimientos de educación parvularia financiados por la Junji.

Corporaciones de Asistencia Judicial.

Tribunales tributarios y aduaneros.

Trabajadores de empresas y entidades del Estado que no negocien colectivamente.

Asistentes o profesionales de la educación pública.

Astilleros y Maestranzas de la Armada.

Sectores de la Administración del Estado que hayan sido traspasados a las municipalidades.

Establecimientos particulares de enseñanza subvencionados por el Estado.

Establecimientos de Educación Técnico Profesional.

¿Cuándo se paga el aguinaldo de los funcionarios públicos?

Para este 2025, el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para funcionarios públicos está programado para realizarse durante la primera quincena de septiembre, junto con la remuneración habitual.