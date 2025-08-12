Alimentos esenciales como la carne, el pan, las verduras y los lácteos han tenido ajustes, impactando directamente en el bolsillo de los consumidores.

A pocas semanas de las Fiestas Patrias 2025, el valor de la canasta básica ha tenido algunas variaciones, generando preocupación en muchas familias chilenas, por lo que muchos se preguntan qué productos tendrán un alza previo a las celebraciones.

Alimentos esenciales como la carne, el pan, las verduras y los lácteos han tenido ajustes, impactando directamente en el bolsillo de los consumidores. Este fenómeno, atribuido a factores como el alza en los costos de producción, transporte y condiciones climáticas adversas, está encareciendo considerablemente los preparativos para las celebraciones de septiembre.

En ese escenario, el Ministerio de Agricultura, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) presentaron un informe en el que destacaron los precios de los alimentos más demandados para armar la tradicional canasta dieciochera.

Fiestas Patrias 2025: conoce los alimentos que tendrán alzas en sus precios

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, informó la disminución en el precio del tomate y lo atribuyó a la alta producción registrada en la zona de Arica, lo que garantizaría su disponibilidad en los hogares a lo largo del país. “Nos dieron la certeza de que pebre no nos va a faltar”, destacó la autoridad.

En relación al precio del huevo, el ministro indicó que actualmente es posible adquirir una docena por menos de $3.000 en la mayoría de las ferias libres del país y que no debiera haber un alza.

Por su parte, la directora de Odepa, Andrea García, señaló que se registró una baja significativa en el valor de las papas, cercana al 7%, lo que se debe a que ya comenzó la distribución de las papas almacenadas.

En cuanto a las carnes rojas, luego del anuncio de la suspensión de importaciones desde Argentina la semana pasada, el SAG aclaró que la medida solo afecta a la carne con hueso, un producto que no tiene una presencia significativa en el mercado chileno.

Rodrigo Sotomayor, director subrogante del SAG, agregó que esta situación no debería generar variaciones en los precios de la carne en el país.

“No se justifica ningún alza, en absoluto. Por el contrario, el suministro para el 18 va a estar completamente asegurado”, aseguró Sotomayor.

Respecto al precio del pollo, las autoridades observaron un pequeño aumento de aproximadamente un 2,2%. Sin embargo, se destacó el nuevo acuerdo firmado con Brasil, que permite retomar las importaciones de esta carne desde ese país, marcando el fin de la crisis provocada anteriormente por la influenza aviar.

Debido a lo anterior, las autoridades recomendaron planificar con anticipación las compras, comparar precios y buscar ferias o mercados donde se pueda acceder a mejores ofertas para mitigar el impacto del alza.