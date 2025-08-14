El valor final de la bencina y de la parafina pueden variar, ya que influyen aspectos como la ubicación, los costos de transporte y las estrategias comerciales de cada distribuidor.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) dio a conocer su informe semanal con los precios de referencia para los combustibles en Chile, los que comenzarán a aplicarse a partir de este jueves 14 de agosto de 2025.

Según el reporte, no habrá cambios en los valores de las gasolinas de 93 y 97 octanos, ni en el precio del diésel y del gas licuado vehicular (GLP). Sin embargo, la parafina (kerosene) sí experimentará una variación en su precio, lo que podría impactar a quienes dependen de este combustible para calefaccionarse durante el invierno.

ENAP también aclaró que estos precios son solo referenciales y que el valor final puede variar dependiendo de cada estación de servicio, ya que influyen aspectos como la ubicación, los costos de transporte y las estrategias comerciales de cada distribuidor.

El informe señala que los cambios en los precios de los combustibles se deben a factores externos, como el valor del petróleo a nivel internacional y la variación del tipo de cambio. En esta oportunidad, las diferencias en los ajustes se explican principalmente por el funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), que ayuda a evitar alzas o bajas abruptas en los precios de las gasolinas y el diésel, manteniéndolos estables.

Por otro lado, la parafina (kerosene) no está sujeta a este mecanismo, por lo que su precio se ajusta directamente según las condiciones del mercado internacional.

ENAP anuncia variación en el precio de los combustibles: revisa los nuevos valores