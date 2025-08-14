Enel señaló que la suspensión de la electricidad se anuncia con anticipación para que los usuarios puedan prepararse.

La empresa Enel informó que este jueves 14 de agosto se llevarán a cabo cortes de luz programados en siete comunas de Santiago.



Según detalló la compañía, la interrupción del servicio podría extenderse por un mínimo de siete horas en ciertos sectores.

En su sitio web, Enel explicó que estas interrupciones se informan con anticipación para que los clientes puedan tomar las precauciones necesarias y organizar sus actividades cotidianas.

Si deseas verificar si tu dirección se encuentra dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tus datos en el buscador habilitado por Enel en su página web, disponible en ESTE ENLACE. Allí podrás acceder a información detallada sobre los horarios y sectores comprometidos.

Además, en caso de que la suspensión del suministro impacte a personas electrodependientes, se recomienda comunicarse con Enel a través de los siguientes números de contacto para solicitar ayuda: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

Revisa las siete comunas que tendrán cortes de luz programados en Santiago este jueves

Cerro Navia: Desde las 09:30 hasta las 15:00 horas.

Las Condes: Desde las 09:30 hasta las 12:30

Batuco: Desde las 10:00 hasta las 16:00

Ñuñoa: desde las 12:00 hasta las 17:00

La Florida: Desde las 10:30 hasta las 13:30

Lo Barnechea: Desde las 10:30 hasta las 14:30

San Miguel: Desde las 10:30 hasta las 16:30