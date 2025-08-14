Luego de un sábado y domingo más estables, el lunes 18 llegaría un nuevo sistema frontal que podría dejar lluvias más persistentes en Santiago.

Este fin de semana largo en Santiago y en gran parte del borde costero estará marcado por condiciones climáticas variables, con la posibilidad de lluvias intermitentes.

De acuerdo al informe de Metored, este viernes 15 de agosto se espera el ingreso de una baja segregada que podría dejar algunos chubascos aislados durante el día, especialmente en sectores del sur y poniente de la capital.

En tanto, las temperaturas descenderán alcanzando una máxima cercana a los 14 °C, por lo que se recomienda llevar abrigo e impermeables si tienes planes al aire libre.

Luego de un sábado y domingo más estables, con cielos mayormente nublados o con bruma y sin precipitaciones importantes, el lunes 18 llegaría un nuevo sistema frontal que podría dejar lluvias más persistentes en Santiago.

De acuerdo al pronóstico entregado por la entidad, este último evento meteorológico marcará el cierre del fin de semana largo con temperaturas aún más bajas, bordeando los 12 °C como máxima.

¿Viajas a la playa? Revisa el clima del borde costero para el fin de semana largo

Según indicó el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton el núcleo frío en altura dejará “una buena cantidad de precipitaciones, sobre todo, en la Región de Coquimbo e incluyen a la Región Metropolitana”.

Junto a ello, señaló que el centro de baja presión “pierde profundidad” a medida que avanza en dirección hacia el territorio.

“Va perdiendo bajas presiones, se hacen menos bajas, aumenta la presión, pero no pierde su condición en altura y eso es lo que lo sostiene en su avance hacia el continente”, señaló.

Pronóstico del tiempo para el borde costero:

Viernes 15 de agosto

Algarrobo: Mínima de 4º y máxima de 9º (lluvias).

Viña del Mar: Mínima de 8º y máxima de 14º (lluvias).

Valparaíso: Mínima de 8º y máxima de 14º (lluvias).

Maitencillo: Mínima de 8º y máxima de 14º.

Papudo: Mínima de 8º y máxima de 14º (lluvias).

Sábado 16 de agosto

Algarrobo: Mínima de 8º y máxima de 14 º.

Viña del Mar: Mínima de 8º y máxima de 16º.

Valparaíso: Mínima de 8º y máxima de 16º.

Maitencillo: Mínima de 9º y máxima de 14º.

Papudo: Mínima de 9º y máxima de 16º.

Domingo 17 de agosto