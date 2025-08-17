A preparar los paraguas: cuándo vuelve la lluvia a la Región Metropolitana

Los paraguas volverán a ser usados durante los próximos días en la capital.

El sol que apareció este sábado y domingo lamentablemente no se extenderá por muchos días, ya que se espera que vuelva la lluvia a la Región Metropolitana durante la semana.

Según detalló Jaime Leyton, meteorólogo de Megatiempo, se viene una banda nubosa frontal, lo que traerá consigo una masa de aire frío desde el sur hasta el norte del país.

“Esto llega pasado mañana, es decir, el lunes, a inicios de la semana, siendo el segundo evento meteorológico de precipitaciones”, puntualizó Leyton.

En esta línea, el especialista explicó que “lo que viene este lunes es realmente lluvia. Pero nos deja en el borde sur, así que lo más probable es que no caiga ninguna gota, y si es que cae algo, van a ser algunas décimas de milímetro”.

En esta línea, Leyton precisó que “lo concreto es que en las regiones de Coquimbo y de Atacama vienen lluvias muy importantes. Un ejemplo es Vallenar, que podría tener hasta 15 milímetros. Podría sonar una cifra que no es tan alta, pero lo importante es que eso pasa en un corto periodo de tiempo, entre 3 a 6 horas”.

Jaime Leyton indicó que “habrá precipitaciones en la Región de Atacama, chubascos fuertes. Y en Santiago quedamos como en el extremo del último pelo de la cola del sistema, pero vuelve a limpiar el aire de la capital”.

Pero la Región Metropolitana enfrentaría un nuevo sistema frontal a mitad de semana, que “inicia el jueves durante la tarde y se extiende hasta el próximo viernes. Y es, ahora, un frente frío, que nos va a dejar lluvia en Santiago”.

“¿Cuánto irá a caer? Entre 10 y 12 milímetros en Santiago, pero más distribuidos en el tiempo en comparación con lo que va a ser en la zona norte”, cerró Jaime Leyton.