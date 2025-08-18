Anuncian la llegada de un sistema frontal en Santiago: revisa los días en que volverán las precipitaciones

Los expertos indicaron que se esperan cerca de 30 milímetros de agua para la capital.

Esta semana, Santiago se prepara para la llegada de un nuevo sistema frontal que dejará lluvias, un descenso de temperaturas y posibles nevadas en sectores cordilleranos.

Según informó Meteored, las precipitaciones están previstas para el jueves 21 de agosto junto a un frente frío reforzado por un río atmosférico, lo que implica una importante inyección de humedad desde el Pacífico.

De acuerdo a los pronósticos, se espera que el sistema frontal en Santiago comience con lloviznas intermitentes y chubascos débiles a moderados, acumulando entre 15 y 25 mm en la capital.

Además, la isoterma 0° descenderá considerablemente, lo que eleva la posibilidad de aguanieve o nieve en zonas precordilleranas del sector oriente de la ciudad.

Junto a ello, el meteorólogo de TVN, Iván Torres, confirmó la llegada de este nuevo sistema frontal que provocará un notorio descenso en las temperaturas durante el fin de semana, especialmente el sábado y domingo.

De acuerdo con su pronóstico, entre el jueves y la mañana del viernes 22 podrían acumularse entre 15 y 30 milímetros de agua en Santiago.

Junto a las precipitaciones, Torres anticipó el ingreso de una masa de aire polar que provocará un marcado descenso térmico entre jueves y viernes.

De esta forma, las temperaturas mínimas podrían llegar hasta los -4 °C en algunas comunas del sector sur y poniente de Santiago, generando condiciones de heladas matinales.

Cuál es el pronóstico del tiempo para los próximos días en Santiago