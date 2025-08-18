Anuncian la llegada de un sistema frontal en Santiago: revisa los días en que volverán las precipitaciones

Esta semana, Santiago se prepara para la llegada de un nuevo sistema frontal que dejará lluvias, un descenso de temperaturas y posibles nevadas en sectores cordilleranos.
Según informó Meteored, las precipitaciones están previstas para el jueves 21 de agosto junto a un frente frío reforzado por un río atmosférico, lo que implica una importante inyección de humedad desde el Pacífico.
De acuerdo a los pronósticos, se espera que el sistema frontal en Santiago comience con lloviznas intermitentes y chubascos débiles a moderados, acumulando entre 15 y 25 mm en la capital.
Además, la isoterma 0° descenderá considerablemente, lo que eleva la posibilidad de aguanieve o nieve en zonas precordilleranas del sector oriente de la ciudad.
Junto a ello, el meteorólogo de TVN, Iván Torres, confirmó la llegada de este nuevo sistema frontal que provocará un notorio descenso en las temperaturas durante el fin de semana, especialmente el sábado y domingo.
De acuerdo con su pronóstico, entre el jueves y la mañana del viernes 22 podrían acumularse entre 15 y 30 milímetros de agua en Santiago.
Junto a las precipitaciones, Torres anticipó el ingreso de una masa de aire polar que provocará un marcado descenso térmico entre jueves y viernes.
De esta forma, las temperaturas mínimas podrían llegar hasta los -4 °C en algunas comunas del sector sur y poniente de Santiago, generando condiciones de heladas matinales.
Cuál es el pronóstico del tiempo para los próximos días en Santiago
- Jueves 21 de agosto: Mínima de 4ºC y máxima de 10ºC. Lluvia moderada a intensa (entre 15 y 30 milímetros).
- Viernes 22 de agosto: Mínima de 3ºC y máxima de 7ºC. Lluvia débil, en forma de chubascos (entre 10 y 15 milímetros).
- Sábado 23 de agosto: Mínima de -2ºC y máxima de 11ºC.
- Domingo 24 de agosto: Mínima de 2ºC y máxima de 14ºC.