Calendario 2025: estos son los feriados que quedan en el año

En los próximos días se aproximan nuevos feriados, y aunque el más cercano no será de carácter nacional, en septiembre llegarán algunos de los feriados más esperados del año correspondiente a las celebraciones de Fiestas Patrias 2025.

El siguiente feriado en el calendario es el miércoles 20 de agosto, en conmemoración del natalicio de Bernardo O’Higgins, quien es considerado el padre de la patria.

Este día de descanso aplica únicamente en las comunas de Chillán y Chillán Viejo, conforme a lo establecido en la Ley 20.768.

En cuanto a los próximos feriados de carácter nacional, las fechas más cercanas en el calendario son las Fiestas Patrias.

Durante el 2025, serán feriados el jueves 18 y viernes 19 de septiembre, en conmemoración de la Independencia de Chile y el Día de las Glorias del Ejército, respectivamente.

Ambos días están clasificados como feriados irrenunciables, lo que significa que el comercio y gran parte de los servicios deberán permanecer cerrados, pudiendo retomar sus actividades el sábado 20 de septiembre.

Gracias a estos dos feriados y el fin de semana siguiente, este año las celebraciones del 18 se extenderán por cuatro días consecutivos.

Feriados 2025