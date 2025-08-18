Dónde y por qué es feriado el próximo 20 de agosto

Este festivo no es irrenunciable, por lo que el comercio funcionará de manera habitual en estas dos localidades.

El pasado viernes 15 de agosto se conmemoró la Asunción de la Virgen, un feriado religioso que dio paso a un fin de semana largo. Sin embargo, no es el único día festivo del mes, ya que agosto cuenta con dos jornadas de descanso para los trabajadores y estudiantes.

De acuerdo al calendario nacional, el siguiente feriado corresponde al miércoles 20 de agosto, en conmemoración del nacimiento de Bernardo O’Higgins.

Recordemos que Bernardo O’Higgins fue una de las figuras más importantes en la historia de Chile, considerado uno de los padres de la patria.

Fue líder del proceso independentista chileno frente al dominio español, participando en importantes batallas, como la Batalla de Chacabuco en 1817, junto a José de San Martín y, tras la victoria, fue nombrado Director Supremo de Chile, cargo que ocupó hasta 1823.

Dónde es feriado el próximo 20 de agosto

Este miércoles 20 de agosto será feriado únicamente en dos comunas del país. Esto se debe a la Ley 20.768, promulgada en 2014 bajo el gobierno de Michelle Bachelet, la cual establece que cada 20 de agosto será feriado exclusivamente en las comunas de Chillán y Chillán Viejo.

Este año, la Cámara de Diputados debatió la posibilidad de extender el feriado del 20 de agosto a toda la Región de Ñuble, transformándolo en un feriado regional. La propuesta formaba parte de un plan que buscaba reemplazar el feriado del 12 de octubre por uno representativo para cada región del país.

Sin embargo, la iniciativa fue rechazada y no avanzó en su tramitación, ya que obtuvo 66 votos a favor, 53 en contra y 15 abstenciones, sin alcanzar el respaldo necesario para legislar.