La interrupción del suministro eléctrico podría extenderse por al menos siete horas en algunas zonas específicas.

La empresa Enel anunció que este lunes 18 de agosto se realizarán cortes de luz programados en 10 comunas de la Región Metropolitana (RM).

De acuerdo con lo informado por la compañía, la interrupción del suministro eléctrico podría extenderse por al menos siete horas en algunas zonas específicas.

Enel también señaló a través de su sitio web que estos cortes son informados con anticipación para que los usuarios puedan planificar sus actividades con tiempo.

Si quieres saber si tu domicilio se verá afectado, puedes ingresar tu dirección en el buscador habilitado por Enel en su página web al que puedes acceder HACIENDO CLIC ACÁ, donde encontrarás todos los detalles necesarios.

Además, si el corte afecta a personas electrodependientes, se puede solicitar asistencia llamando a los siguientes números: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

Revisa las 10 comunas de la RM que tendrán corte de luz este lunes

Vitacura, Las Condes, Ñuñoa, La Cisterna, Quilicura, La Florida, Maipú, Estación Central, Quilicura y Colina son las comunas que enfrentarán cortes de luz programados este lunes en la RM.

Quilicura: Desde las 10:00 hasta las 16:00.

Vitacura: Desde las 11:00 hasta las 18:00

Las Condes: Desde las 14:00 hasta las 15:00

Ñuñoa: Desde 11:00 hasta 17:00

La Florida: Desde las 10:00 hasta 14:00 horas.

La Cisterna: Desde las 18:00 hasta las 17:00 horas.

Maipú: Desde las 11:00 hasta las 17:00

Estación Central: Desde 10:00 hasta 15:00 horas

Pudahuel: Desde 10:00 hasta las 16:00.

Colina: Desde 10:00 hasta 13:00.