Confirman nieve en Santiago: revisa el día en que se proyectan nevazones en la capital

Según las proyecciones meteorológicas, en la RM podrían caer entre 20 y 30 centímetros de nieve.

Ante la inminente llegada de un sistema frontal a la Región Metropolitana (RM), la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso de nieve en distintas comunas de Santiago.

En esta última actualización, la entidad incluyó la posibilidad de nieve en el tramo que va desde la Región de Coquimbo hasta la del Biobío.

En ese contexto y según las proyecciones meteorológicas, en la RM podrían caer entre 20 y 30 centímetros de nieve, especialmente en sectores precordilleranos.

Este fenómeno se haría sentir desde la mañana del jueves 21 hasta la mañana del viernes 22 de agosto, provocando posibles complicaciones en el tránsito y el desplazamiento.

De acuerdo con Alejandro Sepúlveda, periodista de Mega especializado en temas meteorológicos, la cordillera de la zona central podría acumular más de un metro de nieve en alturas superiores a los 3.000 metros. Incluso podrían observarse nevadas en sectores elevados de la cordillera de la Costa.

En cuanto a las comunas de Santiago que podrían verse afectadas, el experto mencionó zonas altas de Lo Barnechea, Las Condes, La Reina, Peñalolén, Puente Alto y Pirque.

No obstante, Sepúlveda aclaró que no toda la capital recibirá nieve, ya que esto depende de condiciones climáticas específicas de cada zona. Uno de los factores determinantes es la altura de la isoterma cero, que en este caso se ubicaría cerca de los 1.200 metros, lo que favorecería la aparición de nieve o agua nieve.

En tanto, el sitio especializado Meteored advirtió que se podrían registrar nevadas en lugares poco comunes, y detalló que en el sur del país la isoterma cero bajaría hasta entre los 600 y 800 metros, lo que aumentaría las probabilidades de nieve en sectores más bajos de lo habitual.