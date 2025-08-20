¿Cuáles son las comunas de la RM donde nevará este jueves y viernes?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) confirmó que este jueves 21 de agosto se prevén precipitaciones en gran parte del país, por lo que muchos se preguntan en qué comunas de la Región Metropolitana (RM) nevará

Este fenómeno meteorológico se producirá gracias a la llegada de un gran sistema frontal que, además de la lluvia y nieve, traerá fuertes rachas de viento a la ciudad. Según las proyecciones, la RM podría recibir entre 20 y 30 centímetros de precipitaciones sólidas.

Alejandro Sepúlveda, periodista de Mega especializado en meteorología, explicó a EL DÍNAMO que “la cordillera de la zona central podría acumular más de un metro de nieve sobre los 3.000 metros, con presencia también en sectores altos de la cordillera de la costa”.

El experto detalló que la nieve caerá en zonas altas de la capital, en sectores como Lo Barnechea, Las Condes, La Reina, Peñalolén, Puente Alto o Pirque.

En tanto, desde Meteored detallaron que “nevará en sectores poco usuales. El descenso de la isoterma cero grados hará con que la nieve se registre entre los 600 a 800 metros en regiones del sur del país”.

Asimismo, Iván Torres, meteorólogo de TVN aseguró que “estimamos que habrá 20 centímetros de nieve en precordillera, mientras que las lluvias llegarán hasta los 40 milímetros en todo el evento”.

Regiones y comunas de Santiago donde nevará

Región de Coquimbo

Paihuano.

Vicuña.

Monte Patria.

Salamanca.

Región de Valparaíso

Valles precordilleranos en Los Andes.

Región de O’Higgins

Machalí.

San Fernando hacia la cordillera.

Pichilemu en la precordillera de la costa.

Región del Maule

Colbún.

San Clemente.

Molina.

Región de Ñuble

Pinto.

San Fabián.

Coihueco.

El Carmen.

Yungay.

Región del Biobío

Antuco.

Quilaco.

Santa Bárbara.

Alto Biobío.

Región de La Araucanía

Curacautín.

Melipeuco.

Lonquimay.

Curarrehue.

Pucón.

Villarrica, sector de laderas del volcán.

Comunas de Santiago donde nevará