EE.UU. abre cupos para profesores chilenos con sueldos superiores a los $4.000.000: revisa cómo postular

El programa Participate Learning abrió una convocatoria para docentes chilenos que deseen ejercer como profesores en Estados Unidos, en los niveles de preescolar, enseñanza básica y media, por un período de hasta cinco años continuos.

Gracias a esta iniciativa, los docentes pueden obtener un contrato laboral con todo el respaldo legal, para impartir clases en centros educativos norteamericanos.

De acuerdo a las bases de la postulación, los profesores chilenos recibirán un sueldo en dólares, equivalente al de un educador estadounidense, que va desde los USD 41.000 hasta los USD 55.000 anuales (entre los 3 millones 200 mil hasta los 4 millones 400 mil pesos chilenos mensuales), dependiendo de los años de experiencia, el grado académico y el distrito escolar asignado.

“Invitamos a los docentes interesados a postular a esta oportunidad de enseñar en los Estados Unidos con el respaldo legal y el apoyo que ofrece Participate Learning. Como programa avalado por el Departamento de Estado de los EE.UU. les acompañamos en todo el proceso de obtención de visa, además de orientarlos durante todo su período de residencia, permitiéndoles vivir una experiencia provechosa en lo personal y en lo profesional”, indicó Ronald Ramírez, Gerente de Reclutamiento de Participate Learning para Latinoamérica.

Las vacantes disponibles incluyen cargos para enseñar Español en programas de inmersión (en preescolar y educación básica), Español como lengua extranjera, e Inglés como segundo idioma (ESL). Las oportunidades laborales se encuentran en escuelas públicas de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia.

EE.UU. abre cupos para profesores chilenos con sueldos superiores a $3 millones: revisa cómo postular

En cuanto a los requisitos para postular al beneficio son:

Contar con un nivel avanzado de inglés (no se requiere certificación, se evalúa en entrevistas).

Acumular al menos dos años de experiencia impartiendo clases a tiempo completo tras obtener el título universitario en educación (no hay límite de edad para postular).

Estar trabajando actualmente.

Poseer disponibilidad de residir en Estados Unidos durante un período mínimo de 2 años hasta un máximo de 5 años consecutivos.

Tener licencia de conducir vigente.

La postulación se puede efectuar en cualquier momento del año y sin ningún costo directamente HACIENDO CLIC ACÁ.