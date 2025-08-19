Tras presiones de Estados Unidos: Maduro anuncia el despliegue de 4,5 millones de milicianos

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que desplegará 4,5 millones de milicianos a lo largo del territorio nacional, luego de que Estados Unidos aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura. De esa manera, instruyó a las milicias a permanecer “preparadas, activadas y armadas“.

“Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos en todo el territorio nacional“, aseguró el líder del régimen chavista en medio de un acto televisado. Por el momento se desconoce en qué regiones específicas estas fuerzas se concentrarán.

Lo cierto es que el número de milicianos dado a conocer por Maduro hizo ruido en el plano internacional. Según el ranking Global Fire Power de 2025, Venezuela cuenta con un personal militar estimado de 337.000 en total. En detalle, se tratarían de 109.000 soldados en activo, 8.000 de reserva y 220.000 paramilitares. Las cifras, de manera evidente, distan mucho de lo que se dispuso en el anuncio.

De hecho, el país dirigido por Maduro ocupa el puesto 50 en el ranking de poderío militar en el mundo, el que mide a un total de 160 naciones. Venezuela ocupa el séptimo lugar entre las naciones de Latinoamérica, detrás de Brasil, Argentina y México, y en un rango mucho más reñido con las Fuerzas Armadas de Colombia, Chile y Perú. Además, utiliza el mismo puesto en gasto militar regional.

A pesar de que el dictador caribeño fundamentó el despliegue como una estrategia de seguridad, coincidentemente se lleva a cabo al mismo tiempo que aumenta la presión internacional. En ese sentido, Estados Unidos desplegó a 4.000 agentes en las aguas de Latinoamérica y el Caribe para combatir a los carteles de narcotráfico.

“El plan de paz consiste en desplegar toda la capacidad miliciana en el territorio y por sectores, establecer la capacidad de la milicia nacional bolivariana en todos los territorios del país“, detalló Maduro, apuntando a actores externos de financiar a personas que buscan “atacar desde adentro” al régimen.