Expo Inclusión con más de 1.500 empleos: qué empresas participan en esta feria laboral

La Expo Inclusión 2025, considerada el principal evento de inclusión y empleo en Chile, ya tiene fecha confirmada y busca fortalecer un entorno inclusivo y sostenible para personas con discapacidad y personas mayores.

Su octava edición se llevará a cabo presencialmente los días 8 y 9 de octubre en el Centro Cultural Estación Mapocho, mientras que su versión online estará disponible del 6 al 10 de octubre en el sitio web al que puedes acceder HACIENDO CLIC ACÁ.

Este año, la feria marcará un hito en su evolución, dejando atrás su rol inicial como punto de partida para el empleo, para transformarse en un espacio que impulsa oportunidades laborales duraderas. Se ofrecerán más de 1.500 empleos formales por parte de organizaciones comprometidas con la inclusión y la diversidad.

La organización tiene como objetivo promover una inclusión sociolaboral que sea real, continua y efectiva, ofreciendo empleos estables, espacios accesibles y libres de discriminación, además de oportunidades para el desarrollo profesional y la creación de redes de apoyo.

Entre las principales novedades de esta edición se encuentran:

Charlas especializadas y programas de formación dirigidos a personas con discapacidad, enfocados en potenciar sus habilidades laborales.

Implementación de inteligencia artificial en los procesos de selección, con el fin de disminuir los sesgos y ampliar el acceso a empleos de calidad.

TDIS – Talk From Disability, un ciclo de charlas tipo TED donde personas con discapacidad compartirán sus vivencias y propuestas inspiradoras.

La feria también incluirá un HUB con charlas y paneles sobre políticas públicas y buenas prácticas, una Zona Deportiva, una exhibición artística inclusiva, el After Office de la Inclusión para generar redes de contacto, el Congreso de Inclusión con especialistas nacionales e internacionales, y una ceremonia de Reconocimientos a Empresas Inclusivas.

