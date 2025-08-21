Empresas eléctricas se preparan ante la llegada de la lluvia y nieve a Santiago: revisa las medidas

Revisa acá los canales de atención al cliente para asegurar una respuesta oportuna ante cualquier requerimiento.

Ante la inminente llegada de lluvias y nieves a Santiago, las empresas eléctricas activaron una serie de medidas de contingencia para enfrentar posibles emergencias en el suministro.

De acuerdo a los pronósticos, este jueves comenzarán las precipitaciones en la capital y podrían extenderse por dos días, acumulando hasta 55 mm de agua en algunos sectores.

Además de las lluvias, se pronostican ráfagas de viento intensas y un notable descenso en las temperaturas, lo que podría favorecer la caída de nieve en zonas precordilleranas.

Empresas eléctricas se preparan ante la llegada de la lluvia y nieve a Santiago

En cuanto a las gestiones de las compañías de luz, estas incluyen el refuerzo de los equipos técnicos en terreno, la disponibilidad de brigadas adicionales y el monitoreo constante de las condiciones climáticas, con el fin de actuar rápidamente ante eventuales interrupciones del servicio causados por el viento, la nieve o la caída de árboles sobre las líneas.

Además, se fortaleció la atención a clientes a través de canales digitales y telefónicos, para asegurar una respuesta oportuna ante cualquier requerimiento.

Medidas de Enel

Según un comunicado de la empresa, Enel Distribución aumentó ocho veces sus recursos técnicos en terreno respecto a un día normal, anticipándose al pronóstico de lluvia y viento.

Además, según la evolución del frente meteorológico, reforzará en hasta diez veces la capacidad de sus canales de atención para garantizar una respuesta oportuna.

Más de mil personas estarán dedicadas exclusivamente a la atención de emergencias derivadas del mal tiempo previsto, con el objetivo de mantener la continuidad del suministro eléctrico y resolver cualquier contingencia de manera eficiente.

En caso de eventuales interrupciones en el servicio, los canales digitales de atención son:

WhatsApp: +569 9444 7606, para reportar emergencias y solicitar información.

Aplicación móvil gratuita: Enel Clientes Chile.

Sitio web: https://www.enel.cl/clientes.

Call center: 600 696 0000 / 800 800 696.

Medidas de CGE

La empresa desplegará brigadas especializadas en la reparación de infraestructura dañada, como postes y tendido eléctrico, las cuales estarán operativas en terreno. Además, se incrementó la cantidad de equipos destinados a atender emergencias.

En total, se desplegarán 177 brigadas en terreno, con 500 personas entre técnicos y operativos.

En caso de cortes de luz, los canales de atención son: