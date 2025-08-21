Empresas eléctricas se preparan ante la llegada de la lluvia y nieve a Santiago: revisa las medidas

Ante la inminente llegada de lluvias y nieves a Santiago, las empresas eléctricas activaron una serie de medidas de contingencia para enfrentar posibles emergencias en el suministro.
De acuerdo a los pronósticos, este jueves comenzarán las precipitaciones en la capital y podrían extenderse por dos días, acumulando hasta 55 mm de agua en algunos sectores.
Además de las lluvias, se pronostican ráfagas de viento intensas y un notable descenso en las temperaturas, lo que podría favorecer la caída de nieve en zonas precordilleranas.
Empresas eléctricas se preparan ante la llegada de la lluvia y nieve a Santiago
En cuanto a las gestiones de las compañías de luz, estas incluyen el refuerzo de los equipos técnicos en terreno, la disponibilidad de brigadas adicionales y el monitoreo constante de las condiciones climáticas, con el fin de actuar rápidamente ante eventuales interrupciones del servicio causados por el viento, la nieve o la caída de árboles sobre las líneas.
Además, se fortaleció la atención a clientes a través de canales digitales y telefónicos, para asegurar una respuesta oportuna ante cualquier requerimiento.
Medidas de Enel
Según un comunicado de la empresa, Enel Distribución aumentó ocho veces sus recursos técnicos en terreno respecto a un día normal, anticipándose al pronóstico de lluvia y viento.
Además, según la evolución del frente meteorológico, reforzará en hasta diez veces la capacidad de sus canales de atención para garantizar una respuesta oportuna.
Más de mil personas estarán dedicadas exclusivamente a la atención de emergencias derivadas del mal tiempo previsto, con el objetivo de mantener la continuidad del suministro eléctrico y resolver cualquier contingencia de manera eficiente.
En caso de eventuales interrupciones en el servicio, los canales digitales de atención son:
- WhatsApp: +569 9444 7606, para reportar emergencias y solicitar información.
- Aplicación móvil gratuita: Enel Clientes Chile.
- Sitio web: https://www.enel.cl/clientes.
- Call center: 600 696 0000 / 800 800 696.
Medidas de CGE
La empresa desplegará brigadas especializadas en la reparación de infraestructura dañada, como postes y tendido eléctrico, las cuales estarán operativas en terreno. Además, se incrementó la cantidad de equipos destinados a atender emergencias.
En total, se desplegarán 177 brigadas en terreno, con 500 personas entre técnicos y operativos.
En caso de cortes de luz, los canales de atención son:
- Línea gratuita: 800 800 767
- WhatsApp: +56 9 8956 8479
- Aplicación de la CGE que puedes DESCARGAR ACÁ.
- Sitio web: www.cge.cl
- Correo electrónico a atencionclientes@cge.cl.