Confirman más de 50 mm de lluvia en Santiago: ¿a qué hora comienzan las precipitaciones?

Se esperan lluvias acompañadas de fuertes vientos y una baja en las temperaturas, lo que podría provocar nieve en zonas de la Región Metropolitana.

Un nuevo sistema frontal se aproxima a Santiago y promete dejar más de 50 mm de lluvia en la capital, por lo que muchos se preguntan a qué hora comienzan las precipitaciones en la Región Metropolitana (RM).

Según el pronóstico de Meteored, la lluvia comenzará este jueves y podrían extenderse por dos días, acumulando hasta 55 mm de agua en algunos sectores.

Junto a las precipitaciones, se esperan fuertes vientos y un marcado descenso en las temperaturas, lo que podría generar condiciones propicias para la caída de nieve en sectores precordilleranos, un fenómeno poco habitual en la Región Metropolitana (RM).

Debido a lo anterior, las autoridades anunciaron que se encuentran en alerta y llaman a la población a tomar precauciones, especialmente ante posibles anegamientos, cortes de energía y congestión en las rutas.

Fuente: Meteored

Hasta 55 mm de lluvia en Santiago: ¿a qué hora comienzan las precipitaciones?

De acuerdo con los pronósticos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las lluvias comenzarán a registrarse la noche de este jueves desde las 16:00 horas, en las zonas oriente y suroriente de Santiago con ráfagas de viento de hasta 60 km/h.

“Según los modelos meteorológicos, la precipitación se prolongará hasta el viernes 22, con montos acumulados que podrían alcanzar los 55 mm en sectores de Santiago. Esta cifra representa un evento significativo para la temporada y se suma a la necesidad de vigilancia por anegamientos urbanos y crecidas de caudales en sectores precordilleranos”, alertaron desde Meteored.

El llamado es a mantenerse informado a través de canales oficiales y evitar desplazamientos innecesarios durante los momentos de mayor intensidad del frente climático.