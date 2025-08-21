ENAP confirma nuevos precios de los combustibles: conoce los valores de la bencina y la parafina

La empresa anunció la caída de más de $20 en una de las gasolinas.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publicó su informe semanal con los nuevos precios de los combustibles en Chile, los cuales entrarán en vigencia este jueves 21 de agosto de 2025.

Como es habitual, la compañía estatal destacó en su informe que una de sus funciones principales es vender derivados de hidrocarburos a las compañías distribuidoras dentro de Chile. Estas empresas distribuidoras son las encargadas de establecer el precio final que pagan los consumidores.

Por lo tanto, Enap subrayó que ellos “no determinan ni regula los precios de los combustibles en el mercado”. Además, indicaron que su estimación se basó en diversos antecedentes, como los precios de importación desde la Costa del Golfo de Estados Unidos, así como el funcionamiento de mecanismos como el Mepco y el FEPP, entre otros factores.

ENAP confirma nuevos precios de los combustibles

De acuerdo al informe, la parafina, también llamada kerosene, bajará su precio en 23,2 pesos por litro, una buena noticia para quienes utilizan este combustible. Para tener contexto, la semana anterior tuvo un aumento de 2,5 $/lt, y la precedente registró una fuerte alza de 24,6 $/lt.

En ese contexto, los cambios en el precio de los combustibles desde este jueves 21 de agosto son:

Gasolina de 93: 0$/lt.

Gasolina de 97: -0$/lt.

Kerosene (parafina): -23,2$/lt.

Diésel: 0$/lt.

GLP Vehicular: 0$/lt.

Variaciones de la parafina en las cuatro semanas previas: