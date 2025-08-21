Estas son las panaderías que competirán en la gran final de La Mejor Marraqueta

El gran premio de este año será un moderno furgón eléctrico de la marca Shineray, entregado por Lesaffre y Automotora Gildemeister.

La histórica competencia La Mejor Marraqueta, organizada por la Asociación Gremial de Industriales del Pan de Santiago (Indupan), ya tiene a sus 20 finalistas.

Tras una intensa semifinal realizada este miércoles en la Escuela Artebianca, fueron seleccionadas las 20 panaderías que llegarán a la gran final del campeonato que busca coronar a la mejor marraqueta.

El certamen partió en mayo con una fase inicial que incluyó una minuciosa compra incógnita donde se adquirieron muestras en 500 panaderías tradicionales, cada una respaldada con una boleta que validara su autenticidad y datos comerciales.

Ese filtro inicial permitió asegurar que los participantes fueran panaderías formales, con inicio de actividades, RUT y local de venta, sin importar si eran o no miembros activos de Indupan A.G.

De ese primer grupo, 50 panaderías avanzaron a la semifinal, donde un jurado técnico evaluó en vivo las marraquetas elaboradas por cada panadero participante.

Finalmente, tras una rigurosa revisión, se eligieron las 20 panaderías que competirán por el primer lugar en la final que se realizará el próximo 2 de octubre en Fipach 2025, dentro de la feria Espacio Food & Service, uno de los eventos más relevantes del rubro alimentario en Chile.

El presidente de Indupan, Juan Mendiburu, destacó la importancia de este pan en la cultura nacional: “La marraqueta es reconocida como un verdadero patrimonio gastronómico por su tradición y cercanía con la vida cotidiana de millones de familias. Con este concurso queremos, no solo reconocer las bondades de este pan, sino que también el trabajo de miles de panaderos que se esfuerzan por llevar este pan a la mesa y al corazón de los chilenos”.

Las panaderías que competirán en la gran final de La Mejor Marraqueta

Las panaderías finalistas de esta edición 2025 son:

La Plaza

Esmeralda

Sabropan

Olimpia

San Manuel

Pérez Hermanos

Departamental

Nacimiento

Vista Hermosa

México

El Dorado

Los Plátanos

Jarguí 2

Las Magnolias

Don Pan

Ciga

Paumar

Tobalaba

Pan Colina

Pan León.

El gran premio de este año será un moderno furgón eléctrico de la marca Shineray, entregado por Lesaffre y Automotora Gildemeister, como parte de un reconocimiento que también apuesta por un futuro más sustentable para el rubro panadero.

Con las 20 panaderías ya definidas, comienza la cuenta regresiva para descubrir quién se llevará el título de la mejor marraqueta del 2025.