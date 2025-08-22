La interrupción del suministro eléctrico afectará sectores específicos y se extenderá por al menos ocho horas.

La empresa Enel Distribución comunicó que realizará un nuevo corte de luz programado este viernes 22 de agosto en 11 comunas de Santiago.

Según lo informado por la compañía, la interrupción del suministro eléctrico afectará sectores específicos y se extenderá por al menos ocho horas.

A través de su sitio web, Enel explicó que estos cortes se anuncian con anticipación para que los usuarios puedan organizar sus actividades con tiempo.

Si deseas verificar si tu domicilio se encuentra entre las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador habilitado en el sitio web de Enel, accediendo mediante ESTE ENLACE. Allí encontrarás todos los detalles necesarios.

En caso de que la suspensión del servicio afecte a personas electrodependientes, la empresa puso a disposición los siguientes números para solicitar ayuda: 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

Enel confirma corte de luz en 11 comunas de Santiago: revisa los sectores afectados

Lo Barnechea: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Las Condes: desde las 14:00 a las 15:00 horas.

Providencia: desde las 15:30 a las 16:30 horas.

Ñuñoa: desde las 11:30 hasta las 17:00 horas.

Peñalolén: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

La Florida: desde las 14:00 hasta las 17:00 horas.

La Florida: desde las 09:30 hasta las 13:00 horas.

Huechuraba: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Recoleta: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Santiago: desde las 09:30 hasta las 10:30 horas.

Maipú: desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Pudahuel: desde las 09:30 hasta las 14:30 horas.

Pudahuel: desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.