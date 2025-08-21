La interrupción del suministro podría extenderse por al menos 11 horas en algunos sectores.

La empresa Enel anunció que este jueves 21 de agosto se realizará un nuevo corte de luz programado en 14 comunas de la Región Metropolitana.

Según informó la compañía, la interrupción del suministro podría extenderse por al menos 11 horas en algunos sectores.

Además, Enel recordó a través de su sitio web que estos cortes son informados con anticipación para que los usuarios puedan planificar sus actividades con tiempo.

Para saber si tu domicilio se verá afectado, puedes ingresar tu dirección en el buscador habilitado por Enel en su página web HACIENDO CLIC ACÁ donde encontrarás toda la información necesaria.

En caso de que el corte afecte a personas electrodependientes, se puede solicitar asistencia llamando a los números: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

Estas son las 14 comunas de la RM que tendrán corte de luz este jueves

Lo Barnechea: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Providencia: desde las 10:30 a 16:30 horas

Ñuñoa: desde las 10:30 a las 17:30 horas.

Vitacura: desde las 10:30 a las 16:30 horas.

Las Condes: desde las 14:00 a las 15:00 horas.

Huechuraba: desde las 09:30 a las 16:30 horas

Recoleta: desde las 11:30 a las 17:30 horas

Cerro Navia: desde las 11:00 a las 17:00 horas

Pudahuel: desde las 01:00 a las 06:00 horas.

Lo Prado: desde las 10:00 a las 14:00 horas

Estación Central: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Maipú: desde las 09:00 a las 20:00 horas

Macul: desde las 11:00 a las 17:00 horas

La Granja: desde las 10:00 a las 17:00 horas