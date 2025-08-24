Según la Dirección Meteorológica de Chile, las lluvias del lunes se presentarán tanto en Chile continental como insular.

La Dirección Meteorológica de Chile informó que para este lunes 25 de agosto se espera que vuelvan las lluvias a algunas regiones del país.

Según el reporte que entregó Meteorología, las precipitaciones se producirán tanto en Chile continental como insultar.

Respecto de la Región Metropolitana, para el lunes no se esperan chubascos en el Gran Santiago y se prevé que durante la jornada el cielo se mantenga despejado. Se estima que las temperaturas variarán entre dos grados la mínima y 21 grados la máxima.

En qué regiones volverán las lluvias este lunes 25 de agosto

De acuerdo con lo informado por la Dirección Meteorológica de Chile, este lunes 25 de agosto las lluvias llegarán a la Región de Valparaíso, puntualmente a la Isla de Pascua, donde se esperan precipitaciones durante toda la jornada.

En Chile continental, en tanto, lloverá en la zona sur del país, con precipitaciones en las regiones de La Araucanía, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

Respecto del regreso de las lluvias a la Región Metropolitana, el reporte de Meteored apunta que se prevé que sea el próximo viernes 29 de agosto, día en que además las temperaturas bajarán radicalmente respecto de las jornadas anteriores.

El informe detalla a la vez que se espera que las lluvias se mantengan también el día sábado 30 de agosto.