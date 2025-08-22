Este fenómeno, provocado por el paso de una masa de aire polar, afectará especialmente durante las mañanas y noches, con heladas que se extenderán por varios sectores urbanos y rurales.

Tras las intensas lluvias y nevadas que sorprendieron a gran parte de los santiaguinos, se espera que la Región Metropolitana (RM) enfrente una ola de frío extremo durante los próximos días.

En ese contexto, las temperaturas mínimas podrían descender hasta los -9 °C en algunas zonas de la región, marcando una de las jornadas más frías del año.

Frío extremo en la RM: revisa cómo estará el clima este fin de semana

Según indicó Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología, se registrarán al menos tres días de temperaturas mínimas bajo cero en la capital, por lo que “podríamos estar hablando de una ola de frío para Santiago”.

“Si analizamos la proyección para la capital en la jornada de este sábado 23 de agosto se registrarán -3°C y el domingo -1°C, sería una ola de frío si es que las mínimas se concretan de esta manera”, informó.

“Para la Quinta Normal la mínima pronosticada del sábado es de -3°C y el récord de frío para agosto en Santiago es de -3,4°C. Si se marca entonces (de esta manera) podríamos hablar de un récord de frío”, indicó.

Asimismo, en los sectores del valle de la RM se anticiparon temperaturas mínimas de hasta -6 °C durante este sábado, mientras que en las zonas precordilleranas los termómetros podrían bajar hasta los -8 °C.

“Se espera una gran cantidad de escarcha, y dado que el cielo estará despejado durante el fin de semana, muchas personas querrán subir a la cordillera a ver la nieve, lo que podría representar un serio riesgo, advirtieron las autoridades, añadió Sepúlveda.

En ese contexto, el gobernador de la RM, Claudio Orrego, hizo un llamado al autocuidado ante las bajas temperaturas que se vivirán en Santiago.

“Siempre cuando hay mucho frío en Santiago yo no puedo dejar de pensar en la gente en situación de calle, porque de verdad este es probablemente el peor día del año, más que la lluvia”, sostuvo.

Junto a ello recalcó que las rutas de montaña G-25 y G-21 “están cerradas en estos momentos”. Además, informó que los conductores que quieran acudir a la montaña durante el fin de semana deben usar cadenas en los vehículos, “porque de lo contrario el nivel de tacos que se pueden generar producto de autos que queden atascados en la nieve es bastante alto”.