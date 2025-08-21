VIDEOS – Anegamientos y viviendas inundadas dejan intensas lluvias en Pichilemu

Residentes de Pichilemu compartieron videos en los que se observa cómo las lluvias se presentaron con gran intensidad y fuertes vientos.

Viviendas inundadas y calles anegadas han dejado en Pichilemu las intensas lluvias que comenzaron en las primeras horas de la tarde de este jueves en la Región de O’Higgins, tras la llegada de un sistema frontal.

Residentes de la comuna compartieron videos a través de las redes sociales en los que se observa cómo las precipitaciones se presentaron con gran intensidad y acompañadas de fuertes vientos.

Tras tocar tierra en la Región de O’Higgins, las lluvias afectaron también a la localidad de Cahuil, en la misma comuna de Pichilemu. Más tarde, las intensas precipitaciones anegaron la Avenida Comercio hasta Punta de Lobos.

El Gobierno Regional (GORE) de O’Higgins informó que el sistema frontal provocó la inundación de algunas viviendas, mientras que desde la municipalidad se confirmó que los equipos de trabajo municipal ya se encuentran trabajando en terreno.

Lo que se prevé con las lluvias en Pichilemu y otras comunas de la Región de O’Higgins

En su último reporte, el GORE de O’Higgins anunció que para las próximas horas “se proyectan heladas moderadas a intensas, con formación de hielo en el valle y la precordillera“.

“Las bajas temperaturas se extenderán durante todo el fin de semana“, añadió el reporte de la autoridad regional.

Finalmente, manifestó que “la autoridad mantiene la alerta meteorológica para efectos de vigilar las condiciones de riesgo“.