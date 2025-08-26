En ellas podrás disfrutar de música folclórica en vivo, juegos populares, y una gran variedad de comidas y bebidas tradicionales, como empanadas, anticuchos, choripanes y el infaltable terremoto.

Durante las Fiestas Patrias, las fondas son una de las tradiciones más emblemáticas del Chile, por lo que te dejamos el listado completo de las celebraciones que tendrá la Región Metropolitana (RM) este 2025.

En ellas podrás disfrutar de música folclórica en vivo, juegos populares, y una gran variedad de comidas y bebidas tradicionales, como empanadas, anticuchos, choripanes y el infaltable terremoto.

Todas las fondas de Fiestas Patrias 2025 de la RM: conoce los artistas y precios de las entradas

La Gran fonda de Chile

Ubicada en el Parque O’Higgins, las fondas se llevarán a cabo durante cinco días, según lo anunciado por los organizadores. El evento se desarrollará entre el miércoles 17 y el domingo 21 de septiembre.

Entre los artistas confirmados se encuentran Zúmbale Primo, Los Vásquez, Amar Azul, Leo Rey, Cachureos, Viking 5, Los Charros de Lumaco, Christell, Rigeo, Pollo Fuentes, entre otros.



Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma Ticketplus HACIENDO CLIC ACÁ, mientras que los precios de la preventa son de $8.050 para niños (6 a 13 años) y adultos mayores (más de 65 años). El valor aumenta a $11.500 en la entrada general.

Fiebre del Memo

Esta fonda comenzará el sábado 13 de septiembre en el Centro de Eventos Munich de Malloco, con el evento La Fonda Fiebre del Memo.

La jornada se extenderá desde las 11:00 hasta las 00:00 horas, y las entradas ya están disponibles a través de Passline.

Los cantantes confirmados son Amar Azul, Santaferia, Agrupación Marilyn, Zúmbale Primo, Un Poco de Ruido, Américo, Shamanes Crew, Media Naranja, Amerikan Sound, entre otros.

Fonda Doña Rosa

Esta celebración se realizará en el Hipódromo Chile, ubicado en metro Plaza Chacabuco, durante los días 18, 19 y 21 de septiembre.

Las entradas se encuentran a la venta en el sistema Puntoticket al que puedes acceder HACIENDO CLIC ACÁ. Los valores van desde los $13.800 y desde $5.750 para niños.

Entre los confirmados se encuentran Chico Trujillo, Américo, Ráfaga, Los Vásquez, La Sonora Malecón

Zúmbale Primo, Noche de Brujas, Amar Azul, Santa Feria y otros.

Fonda Corazón de Chile

La comuna de Ñuñoa se alista para celebrar en grande las Fiestas Patrias con la Fonda Corazón de Chile, que se realizará en el Parque Estadio Nacional desde el 17 hasta el 21 de septiembre. Este evento familiar contará con un variado cartel de artistas, entre los que destacan Santa Feria, Américo, Garras de Amor, Tomo Como Rey, Viking 5, Standly, entre otros.

La fonda ofrecerá también juegos tradicionales, un cuecódromo para disfrutar de la danza nacional, y una amplia oferta gastronómica con lo mejor de la comida chilena.

Las entradas tienen un valor general de $11.500, mientras que los adultos mayores pueden acceder a un precio rebajado de $5.750. Los tickets están disponibles a través de la plataforma Ticketpro en ESTE LINK.

Fonda Doña Florinda

Ubicada en el Parque Deportivo La Araucana, Walker Martínez 2295, la fonda Doña Florinda 2025 tendrá gastronomía típica, cuecódromo, juegos tradicionales y un ambiente dieciochero para toda la familia.

También tendrá la presencia de Chico Trujillo, Américo, La Sonora Malecón, Garras de Amor, Ráfaga, y muchos más.

Ingresa a ESTE LINK y revisa toda la información necesaria.

Fiesta de la Chilenidad

La tradicional Semana de la Chilenidad regresa al Parque Padre Hurtado del 17 al 21 de septiembre. En las jornadas estará presente el humorista Bombo Fica y el grupo musical Entremares.

Las entradas pueden adquirirse a través de TicketPlus y los precios varían dependiendo si se compran en preventa o en septiembre.

En puerta, los valores son de $15.000 para adultos, $9.000 para adultos mayores y niños de 5 a 12 años. El estacionamiento tiene un costo de $8.000.

La Yein Fonda en Huechuraba

Este 2025, el Parque Ciudad Empresarial en Huechuraba será el escenario principal de La Yein Fonda entre el 17 al 20 de septiembre.

La actividad contará con la presencia de Gepe, Los Vásquez, Joe Vasconcellos y Los Jaivas, entre otros.

Compra tus entradas en ESTE LINK.

Fondas del Estadio Nacional

Esta fonda se extenderá por cinco días, con música en vivo, baile, actividades y gastronomía típica desde el 17 al 21 de septiembre, en el espacio ubicado a pasos del Metro Estadio Nacional.

La celebración reunirá a los grupos de Santa Feria, Américo, Garras De Amor, Tomo Como Rey, Viking 5, Standly, Los Nocheros, Pollo Fuentes, Huambaly, Bafona, Juana Fé, The Ramblers y Reina Isabel, entre otros.

Ingresa ACÁ y adquiere tus entradas.