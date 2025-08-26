De acuerdo a la NASA, este sería el segundo eclipse lunar del año y el más largo desde 2022.

En los próximos días se vivirá el último eclipse lunar del 2025, por lo que surge la inquietud sobre cuándo y en qué parte del mundo se verá.

Un eclipse lunar ocurre cuando hay una alineación casi exacta entre la Luna, la Tierra y el Sol. En este caso, la Tierra se estará en el medio y bloqueará la luz solar, proyectando su sombra sobre la Luna, lo que provoca el eclipse.

Según reveló National Geographic, este evento astronómico no es muy frecuente y, a diferencia de los eclipses solares que duran solo unos minutos, puede apreciarse durante varias horas.

Asimismo, durante el eclipse, la Luna llena adoptará un tono rojizo, debido a que la atmósfera terrestre filtra y desvía los rayos del sol, permitiendo que solo ciertas longitudes de onda lleguen al satélite.

Último eclipse lunar del 2025: cuándo y dónde se verá

El próximo eclipse lunar, que es también el último del año, será total y se registrará durante la noche del domingo 7 al lunes 8 de septiembre de 2025.

De acuerdo a la información entregada por la NASA, este sería el segundo eclipse lunar del año y el más largo desde 2022.

Junto a ello, se informó que el fenómeno astronómico será visible en Europa, África, el este de Australia y Nueva Zelanda, pero no en Chile.

Lamentablemente, después no habrá más eclipses lunares hasta comienzos del próximo del 2026 cuando se forme un eclipse solar anular el 16 de febrero.

Asimismo, el 3 de marzo de ese mismo año ocurrirá un eclipse lunar total que se podrá apreciar desde Asia, Australia, todo el Pacífico y todo el continente americano.

Luna de Sangre para despedir el 2025

De acuerdo al calendario lunar, este último eclipse corresponde a la Luna de Sangre y lleva ese nombre debido al color rojizo o anaranjado que adquiere la Luna durante el evento.

Este fenómeno ocurre porque la luz del Sol, que es filtrada por la atmósfera terrestre y se dispersa, dejando pasar principalmente los rayos de luz de tonalidad roja que luego iluminan la Luna, dándole ese aspecto de sangre en el cielo nocturno.