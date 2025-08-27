Hay vacantes disponibles en áreas como administración, finanzas, ventas y servicios, logística, marketing, entre otras.

En medio de las cifras de desempleo que ya alcanzan el 8,9% durante el último semestre, se dio a conocer una feria laboral con más de 10 mil ofertas de trabajo para jóvenes.

En ese contexto y con motivo del Día Internacional de la Juventud, Nestlé presentó una nueva edición de su Feria Laboral Virtual con más de 110 empresas asociadas.

“Creemos firmemente en el talento juvenil y tenemos un compromiso real con el impulso de la empleabilidad en este segmento. La Feria Laboral Virtual no solo brinda oportunidades de trabajo, sino que también espacios para el aprendizaje y el crecimiento, preparando a los próximos líderes y contribuyendo al desarrollo futuro del país”, explicó Juan Esteban Dulcic, director de Recursos Humanos de Nestlé Chile.

Más de 10 mil empleos para jóvenes: revisa cuándo y dónde postular a esta feria laboral

La feria laboral se realizará entre el 5 y el 7 de septiembre y ofrecerá 10.000 ofertas de trabajo para jóvenes de hasta 29 años en Chile, Colombia, Perú y México.

Para ello, se habilitó una plataforma virtual y gratuita que permitirá acceder a las vacantes en áreas como administración, finanzas, ventas y servicios, logística, marketing, entre otras.

Además, esta edición contará con la participación de especialistas de LinkedIn, quienes ofrecerán charlas en vivo con recomendaciones clave para optimizar el perfil profesional y fortalecer la marca personal dentro de la red.

Para acceder a las ofertas de trabajo para jóvenes debes ingresar a ESTE LINK con tus datos personales.

Entre las empresas que participarán en la feria laboral se encuentran Banco de Chile, Beiersdorf, CCU, Cencosud, CMPC, Copec, Endress & Hauser, EY, Forus, Hortifrut, Quillayes Surlat, SKC, Sodexo, Westfalia Fruit, Agrosuper, L’Oréal, BanChile Inversiones, Publicis, Archroma, Komatsu, Cristal Chile, ACHS, Arcoprime, Adecco, Consorcio y Latam.