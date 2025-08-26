Fiestas Patrias con trabajo: revisa las ofertas laborales disponibles para la temporada

Ante la inminente llegada de las Fiestas Patrias, se abrieron 400 ofertas de trabajo destinadas a reforzar la producción y distribución de alimentos típicos y bebidas.

Las vacantes ofrecidas incluyen operarios de producción para trabajar en la elaboración de carnes, embutidos, empanadas y tortas; operarios de bodega encargados del armado de cajas con productos alimenticios y bebidas alcohólicas; y operadores de grúa horquilla, quienes deberán trasladar mercadería en centros de almacenamiento y distribución.

Los sueldos líquidos mensuales varían entre $630.000 y $680.000, dependiendo del puesto. Todos los empleos incluyen contrato formal, cotizaciones previsionales, cobertura de salud y seguro contra accidentes laborales.

Ofertas de trabajo disponibles para Fiestas Patrias

Operario/a de producción en industria de alimentos: 150 cupos disponibles, sueldo de $630.000 líquidos. Las funciones incluyen envasado y etiquetado de carnes y embutidos, relleno de empanadas o empaque de tortas.

Operario/a de bodega: 150 vacantes, sueldo de $630.000 líquidos. Encargados de armar cajas con alimentos y bebidas alcohólicas para distribución en almacenes y supermercados.

Operador/a de grúa horquilla: 100 vacantes, sueldo de $680.000 líquidos. Responsables de movilizar productos hacia frigoríficos o vehículos de reparto. Se exige licencia clase D.

Carlos Henríquez, director comercial de SOS Group, destacó que “Fiestas Patrias es la segunda temporada con mayor demanda de empleos temporales, después de Navidad. El alza en el consumo de productos típicos como carnes, empanadas y licores impulsa a las empresas a contratar personal adicional para responder a la demanda”.

El ejecutivo también subrayó que, ante una tasa de desempleo cercana al 9%, estas vacantes representan una oportunidad real para personas que llevan tiempo buscando empleo y necesitan incorporarse rápidamente al mercado laboral.

Las postulaciones están abiertas hasta el sábado 30 de agosto y pueden realizarse a través del sitio web de la empresa EN ESTE LINK o en el perfil de la empresa en Computrabajo HACIENDO CLIC ACÁ.