Ofertas de trabajo en BancoEstado: revisa cómo postular y cuáles son las vacantes laborales disponibles

BancoEstado se encuentra buscando trabajadores para cumplir diferentes funciones y en distintas zonas del país.

BancoEstado, cuya entidad abarca millones de clientes en el país, tiene disponible una serie de ofertas de trabajo para desempeñarse en diferentes áreas y zonas de Chile.

Si te encuentras cesante o si solamente estas buscando un cambio de aires, revisa cuáles son las vacantes laborales que tiene la institución financiera.

Las ofertas de trabajo que tiene BancoEstado

Estos son algunos de los puestos de trabajo que BancoEstado se encuentra buscando:

Ejecutivo Comercial

Analista de gestión de riesgos

Ejecutivo/a comercial microempresas

Ejecutivo/a de inversiones

Coordinador zonal Fondos Mutuos

Gestor de inversiones

Ejecutivo comercial digital

Analista de control de gestión

Diseñador gráfico

¿Cómo postular a las ofertas laborales?

Haciendo CLIC EN ESTE LINK puedes revisar en detalle todas las ofertas de trabajo que ofrece BancoEstado.

Si te interesa una de las vacantes, debes pinchar dicha opción para conocer cuáles son las funciones que se deben cumplir en el puesto, el perfil para el cargo y el lugar en donde se deberán cumplir las funciones.

Si deseas postular, después de ver en detalle la oferta debes pinchar en “postular“. Tras ello, debes iniciar sesión con tu cuenta de Trabajando.com, y en caso de que no tengas una, la puedes crear con tus datos de Google, LinkedIn, entre otros.