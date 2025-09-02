Cortes de luz de hasta seis horas afectan a vecinos en la RM: revisa las comunas afectadas

Según Enel, estos trabajos buscan evitar fallas mayores en el futuro, se realizan trabajos de revisión, reparación o modernización en la red eléctrica.

La compañía Enel anunció cortes de luz programados para este martes 2 de septiembre en algunas comunas de la Región Metropolitana (RM).

La empresa eléctrica informó que la suspensión del servicio se realizará en sectores específicos y que, en algunos casos, podría durar al menos siete horas.

De acuerdo con la información publicada en el sitio web de Enel, estos cortes están siendo informados con antelación para que los vecinos puedan organizarse con tiempo y tomar las medidas necesarias.

Quienes deseen saber si su domicilio se verá afectado pueden ingresar su dirección en el buscador disponible en el sitio de Enel a través de ESTE ENLACE, donde se entregan los detalles correspondientes.

Además, en caso de que el corte afecte a personas electrodependientes, Enel dispone de los siguientes números de contacto para asistencia: 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

Cortes de luz de hasta 6 horas afectan a vecinos en la RM: revisa las comunas afectadas

Las Condes: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Vitacura: Desde las 11:30 hasta las 12:30 horas.