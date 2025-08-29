Confirman corte de luz en 11 comunas durante en la RM, revisa todos los sectores afectados

La empresa Enel informó que este viernes 29 de agosto se llevará a cabo un corte de luz programado en la Región Metropolitana (RM).
La compañía señaló que la suspensión del suministro afectará a sectores específicos y podría durar al menos siete horas.
Además, destacó que estos cortes se anuncian con anticipación para que los usuarios puedan prepararse y tomar las medidas necesarias.
Para saber si tu domicilio está dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador disponible en el sitio web de Enel, HACIENDO CLIC ACÁ donde se detalla toda la información correspondiente.
En caso de que el corte afecte a personas electrodependientes, se sugiere llamar a los números de atención dispuestos por la empresa: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.
Confirman corte de luz en 11 comunas durante en la RM
Lampa: desde las 11:00 a las 18:00 horas
Vitacura: desde las 15:30 a las 16:30 horas
Recoleta: desde las 11:30 a las 15:30 horas
Cerro Navia: desde las 10:00 a las 16:00 horas
Santiago: desde las 10:00 a las 16:00 horas
Peñalolén: desde las 11:30 a las 17:30 horas
Macul: desde las 10:30 a las 16:30 horas
Estación Central: desde las 9:30 a las 15:30 horas
La Florida: desde las 8:00 a 18:00 horas
La Cisterna: desde las 10:30 a las 16:30 horas
Lo Espejo: desde las 9:30 a las 15:30 horas