Confirman corte de luz en 11 comunas durante en la RM, revisa todos los sectores afectados

La suspensión del servicio durará al menos siete horas, según informó la compañía eléctrica.

La empresa Enel informó que este viernes 29 de agosto se llevará a cabo un corte de luz programado en la Región Metropolitana (RM).

La compañía señaló que la suspensión del suministro afectará a sectores específicos y podría durar al menos siete horas.

Además, destacó que estos cortes se anuncian con anticipación para que los usuarios puedan prepararse y tomar las medidas necesarias.

Para saber si tu domicilio está dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador disponible en el sitio web de Enel, HACIENDO CLIC ACÁ donde se detalla toda la información correspondiente.

En caso de que el corte afecte a personas electrodependientes, se sugiere llamar a los números de atención dispuestos por la empresa: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

Confirman corte de luz en 11 comunas durante en la RM

Lampa: desde las 11:00 a las 18:00 horas

Vitacura: desde las 15:30 a las 16:30 horas

Recoleta: desde las 11:30 a las 15:30 horas

Cerro Navia: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Santiago: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Peñalolén: desde las 11:30 a las 17:30 horas

Macul: desde las 10:30 a las 16:30 horas

Estación Central: desde las 9:30 a las 15:30 horas

La Florida: desde las 8:00 a 18:00 horas

La Cisterna: desde las 10:30 a las 16:30 horas

Lo Espejo: desde las 9:30 a las 15:30 horas