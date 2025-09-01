La compañía informó que la interrupción del suministro eléctrico se extenderá por al menos siete horas en algunas zonas específicas.

Enel anunció cortes de luz programados para este lunes 1 de septiembre en nueve comunas de la Región Metropolitana (RM).

La compañía informó que la interrupción del suministro eléctrico se extenderá por al menos siete horas en algunas zonas específicas.

Según detalla Enel en su sitio web, estos cortes están siendo avisados con anticipación para que los vecinos puedan planificar sus actividades con tiempo.

Si deseas saber si tu domicilio se verá afectado, puedes ingresar tu dirección en el buscador habilitado por Enel en ESTE ENLACE, donde encontrarás toda la información correspondiente.

Además, si el corte afecta a personas electrodependientes, la empresa pone a disposición los siguientes teléfonos para brindar asistencia: 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

Este lunes habrá cortes de luz en la RM: revisa si tu comuna está afectada

San Ramón: Desde las 9:30 hasta las 10:30 horas.

Las Condes: Desde las 9:30 hasta las 10:30 horas.

La Cisterna: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

La Reina: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Vitacura: Desde las 11:30 hasta las 12:30 horas.

San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

San Joaquín: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Conchalí: Desde las 9:30 hasta las 10:30 horas.