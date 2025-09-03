Estas iniciativas permiten a los postulantes medir su preparación, identificar fortalezas y debilidades, y adquirir mayor seguridad antes de rendir la prueba oficial.

Cada año, distintas universidades ofrecen ensayos gratuitos de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), con el objetivo de que los estudiantes puedan familiarizarse con el formato, los contenidos y las condiciones reales del examen.

Estos ensayos gratuitos de la PAES son de forma presencial en los campus universitarios o en línea y muchos de ellos entregan resultados personalizados con puntajes estimados y retroalimentación por asignatura.

Además, varias instituciones complementan estos ensayos con charlas vocacionales, orientación sobre el proceso de admisión y talleres para mejorar habilidades como la comprensión lectora o el razonamiento matemático.

¿Cuándo es la PAES de diciembre?

La PAES de diciembre para el Proceso de Admisión 2026 se realizará los días lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de diciembre de 2025.

Estas fechas corresponden a la PAES Regular, y los resultados de los puntajes se entregarán el 5 de enero de 2026.

Cuándo y dónde se realizarán ensayos presenciales y gratuitos para la PAES 2025

Universidad Autónoma

El próximo sábado 6 de septiembre, a las 08:30 horas, estudiantes de enseñanza media y egresados podrán participar del ensayo presencial para la PAES que realizará la Universidad Autónoma de Chile en sus sedes de Santiago, Talca y Temuco.



En Santiago, el ensayo se realizará tanto en el Campus Providencia (Av. Pedro de Valdivia 425) como en el Campus El Llano Subercaseaux (Ramón Subercaseaux 1404) e incluirá las pruebas de Comprensión Lectora y Comprensión Matemática 1, aplicadas bajo las mismas condiciones y tiempos oficiales establecidos por el DEMRE.

En simultáneo, esta instancia se llevará a cabo también en Talca (5 Poniente 1670) y Temuco (Av. Alemania 01090).

Quienes participen en los ensayos podrán conocer sus resultados el mismo día. Además, tendrán la posibilidad de revisar las correcciones realizadas y, cuando corresponda, los fundamentos detrás de cada respuesta, lo que les permitirá comprender mejor sus errores y reforzar sus conocimientos.

Para inscribirse en este ensayo de la PAES 2025 debes ingresar sus datos en ESTE LINK.

Universidad Finis Terrae

Este 6 de septiembre se realizará un ensayo en la Casa Central de la institución, donde además podrán conocer las dependencias y las diversas carreras que existen dentro de la universidad.

Los estudiantes comenzarán la jornada rindiendo la prueba de Comprensión Lectora a las 9:30 horas. Luego de finalizar, dispondrán de una hora para recorrer las instalaciones de la Universidad. Más tarde, a las 13:00 horas, será el turno del ensayo de Matemáticas (M1).

Durante el receso entre ambas pruebas, los alumnos y sus acompañantes podrán visitar la Feria de Carreras organizada por la Universidad Finis Terrae. En esta actividad, tendrán la oportunidad de conocer los distintos programas académicos, revisar las mallas curriculares, informarse sobre las vías de admisión especial y conversar directamente con profesores y estudiantes de las carreras que sean de su interés.

Para inscribirte, debes ingresar a ESTE LINK.