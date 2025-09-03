Fiestas Patrias 2025: qué días caen las celebraciones y cuáles son feriados irrenunciables

El calendario contempla dos feriados durante esas fechas, lo que representa una excelente oportunidad para descansar o incluso salir de viaje.

Esta semana comenzó septiembre y con ello, se aproxima una de las celebraciones más esperadas por los chilenos, por lo que muchos se preguntan cuáles son los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias 2025.

Esto se debe a que el calendario contempla dos feriados durante esas fechas, lo que representa una excelente oportunidad para celebrar, descansar o incluso salir de viaje.

Según el calendario oficial de este año, las Fiestas Patrias caen en una semana con solo tres días laborales, desde el lunes 15 hasta el miércoles 17 de septiembre.

Fiestas Patrias: qué días caen y cuáles son feriados irrenunciables

Después de los días laborales, llegan los feriados irrenunciables de Fiestas Patrias del jueves 18 y viernes 19 de septiembre, correspondientes a la conmemoración de la Independencia Nacional y el Día de las Glorias del Ejército, respectivamente.

Ambos días son considerados feriados irrenunciables, lo que significa que el comercio debe permanecer cerrado y solo podrá reabrir el sábado 20.

De esta forma, sumando los feriados junto al fin de semana, las celebraciones de Fiestas Patrias 2025 abarcan un total de cuatro días, desde el jueves 18 hasta el domingo 21 de septiembre.

Cómo funciona el comercio en los feriados irrenunciables

Según la normativa vigente, todo el comercio debe permanecer cerrado, pero pueden abrir de forma excepcional los siguientes: