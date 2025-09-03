Las condiciones del tiempo juegan un rol clave para quienes buscan disfrutar de las celebraciones al máximo.

Con la llegada de septiembre, miles de personas ya comienzan a planificar cómo celebrarán el 18 de septiembre, por lo que surge la interrogante sobre la posibilidad de lluvia durante las Fiestas Patrias.

Fondas, asados al aire libre, viajes y reuniones familiares marcan tradicionalmente este periodo, por lo que las condiciones del tiempo juegan un rol clave para quienes buscan disfrutar de las celebraciones al máximo.

De acuerdo a los últimos reportes meteorológicos, existe la posibilidad de precipitaciones en la Región Metropolitana (RM) durante al menos tres días de la semana dieciochera.

En ese contexto, el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, dio a conocer las altas probabilidades que hay de precipitaciones para los festejos dieciocheros en la capital.

Lluvia en Fiestas Patrias: estos serían los tres días con precipitaciones en Santiago

“Este pronóstico tiene alta confiabilidad, como pocas veces en septiembre. En esta oportunidad es muy consistente”, sentenció el experto.

Asimismo añadió que el “71% de las veces que ha llovido, entre el 17 y 20 de septiembre, es en condiciones de neutralidad, como estamos este año”.

“Mi intención no es aguar la fiesta, sino para que tengan a mano los bototos”, añadió.

Junto a ello agregó que “un modelo numérico proyecta que para el 18 de septiembre habrá lluvia en Santiago, pero todavía tiene poca confiabilidad, y otro, que extrapola hasta 15 días, me dice que está la probabilidad”.

En ese sentido, Leyton informó que la lluvia de Fiestas Patrias podría aparecer “entre el 17 y el 20, pero la mayor probabilidad está exactamente para el jueves 18″.

“Esto es para que los fonderos y las personas se preparen, porque dicen ‘no si en septiembre siempre mejora el tiempo’, la probabilidad bajo esta condición de inestabilidad, es muy alta, un 71% calculada por los eventos medidos”, sentenció.