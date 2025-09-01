Confirman lluvias para esta semana en Santiago: revisa dónde y cuándo lloverá

Los meteorólogos indicaron que durante estos primeros días de septiembre volverán las precipitaciones.

Esta semana podrían repetirse las lluvias que se registraron el pasado sábado en Santiago, de acuerdo al pronóstico de los meteorólogos.

El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, confirmó que durante estos primeros días de septiembre podrían caer algunas gotas en la Región Metropolitana (RM).

De acuerdo con lo indicado por el experto en su reporte en el programa Mucho Gusto, este lunes se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 20 °C. No obstante, las condiciones comenzarían a cambiar a partir del martes.

“Va a estar básicamente cubierto, por momentos algunos quiebres, y baja la temperatura máxima a 15°C“, detalló.

Pero el martes no solo traerá un descenso en las temperaturas, ya que también existe la posibilidad de algunas gotas en horas de la tarde, específicamente en sectores precordilleranos.

Sobre esto, el meteorólogo explicó que podrían registrarse precipitaciones leves en zonas como San José de Maipo, posiblemente en Farellones o en las partes altas de comunas del sector oriente de Santiago, aunque aclaró que sería algo muy leve, “apenas un par de gotitas”.

En tanto, la meteoróloga, Michelle Adam, coincidió con el pronóstico de lluvias para esta semana.

“Vamos a ir teniendo cada vez más días con jornadas primaverales. Esta semana, diría que será el lunes y jueves los más primaverales”, dijo.

Asimismo, anticipó que se acerca una “banda frontal en altura, que al chocar con la Cordillera de Los Andes, se va a activar y dejar algunas precipitaciones”.

Esto ocurriría cerca del mediodía del martes 2 de septiembre, cuando se registren “precipitaciones, pero sólo por cordillera y hacia la zona oriente de la capital. Es decir, precipitaciones muy concentradas en ese lugar, pero de característica bastante débiles. Son chubascos que vamos a tener en ese sector”.

De acuerdo a la experta, la lluvias podrían caer en el sector cordillerano de las comunas de Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, La Reina, Peñalolén, Puente Alto, La Florida y el Cajón del Maipo. “En esa línea del sector oriente. Hacia la zona centro de Santiago y Poniente, es más difícil que alcance. Sí las nubes, no así la precipitación”, agregó.